俳優の中川大志が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(毎週日曜21:00～)に出演することが23日、明らかになった。沢村一樹演じる椎名善弘の息子で、世代交代を狙う若手馬主役として登場する。

椎名展之役の中川大志

山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。

主人公・栗須栄治を妻夫木聡が好演中のほか、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの熱い演技も話題となっている。

11月30日放送の第8話から中川大志の出演が決定。沢村演じる椎名善弘の長男・展之を演じる。中川は2009年に俳優デビュー。2011年に『家政婦のミタ』（日本テレビ）への出演で一躍有名になり、その後数々の作品に出演。TBSでは、2022年放送の日曜劇場『オールドルーキー』へ出演し好演。翌年にエランドール賞新人賞を受賞した。その後も映画、ドラマ、舞台等幅広いジャンルで活躍している。

中川演じる展之は、幼稚園から大学までエスカレーター式で進学し、大学卒業後に起業。その後、馬主の資格を取得すると、同年代の馬主とともに有志で「若手馬主の会」を立ち上げ、親世代が築き上げた伝統や格式を打ち破り世代交代を目論む。同じく若くして馬主となった中条耕一（目黒蓮）の前に新たなライバルとして現れる。

中川大志コメント

熱を帯びながら、回を重ねるごとに推進力を増していく本作品のイチファンでもあります。

クライマックスに向かって、益々ヒートアップしていく『ザ・ロイヤルファミリー』の世界に飛び込ませていただくのは、僕にとってとても刺激的なチャレンジです。

憧れの妻夫木聡さんと初めてご一緒出来る事、同世代の目黒蓮さんとライバル役を演じられる事、数年ぶりに塚原監督の現場に立てる事など、挙げだしたらキリがないくらいの楽しみをいただきました。

作品にとっては最終コーナーに差し掛かる辺りでしょうか。

ラストスパートの一端を担えますように。

頑張ります！

