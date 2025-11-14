AOKIは、素材・仕立て・シルエットにこだわった「金のスーツ」の秋冬新作に加え、より上質なコーディネートを完成させる「金のネクタイ」の販売を開始した。

AOKIは、2023年秋に創業65周年を記念し、「ものづくり」の技術を集結して作製した「金のスーツ」を発売。表地は、上品な光沢感・しなやかな肌触り・美しい高発色を追求した、SUPER150’sの超極細ウールを使用している。立体的で丸みのあるシルエットの本商品は、「こだわりの1着」としてハレの日や大切なシーンのために求める客も多い。

今回から取り扱いを始めた「金のネクタイ」は、「金のスーツ」にふさわしい上質素材のネクタイを使うことで、今まで以上に好みに合わせた上質なコーディネートを選択できるように。老舗ネクタイ織物メーカーが手がける、特別な国産生地を採用した。縦糸に綿を用いたモガドール生地に、生地をソフトでしなやかに仕上げる加工を施し、よりしなやかな心地良い肌触りに仕上げている。

柄はあえて無地や無地柄で洗練されたシンプルなデザインを中心に展開しており、重厚感がありながらも上質感やエレガントな雰囲気を演出する。「金のネクタイ」の価格は8,789円。同商品は、AOKI店舗および公式オンラインショップで販売している。なお、一部カラーは限定店舗での展開。