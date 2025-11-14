AOKIが展開する『ORIHICA』は、新成人向けの成人式コーディネート提案を強化。定番のスーツスタイルに加え、人気のブラウンスーツを用いたスタイリングを新しいトレンドとして打ち出し、華やかさと個性を際立たせるスタイルを届ける。

成人式のコーディネート提案を強化

成人式の装いが多様化する昨今、ORIHICAは新成人の「特別な一日」を華やかに彩り、トレンドを意識したスタイリングを提案する。

定番のベスト付きスリーピーススーツは、ネイビーやブラックを基調としながら、シャツやネクタイにワインやグレーといったダークカラーを取り入れることで、洗練された印象に。

また、今年はビジネスシーンでも人気の新色ブラウンスーツがトレンドに。シャツまで同系色で統一することでネクタイがアクセントとなり、大人らしく華やかなワンランクアップの装いになる。

ブラックスーツにライトグレーベストを組み合わせた定番のコーディネートには、同系色のストライプ柄ネクタイを合わせ、大人の雰囲気が漂うシックでスタイリッシュな着こなしを演出する。

トレンドのダークカラーは継続

おすすめのスタイリングや着こなしポイントなどの詳しい情報は、ORIHICAの特集ページに掲載中。特集ページと連動した冊子もORIHICA全店で配布する。