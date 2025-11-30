東京メトロは、半蔵門線8000系で使用されていたアルミニウム車体を半蔵門線18000系の新造車両に循環利用する「アルミニウム水平リサイクル」を国内の地下鉄車両として初めて実現したと発表した。

水平リサイクルの取組みに関する研究体制

同社に加え、メトロ車両、ホンダトレーディング、日本総合リサイクル、日軽金アクト、住江工業と共同で実施した取組みで、廃車車体をアルミ合金種別ごとに精密に分別する手法を確立し、ダウングレードさせずに同等純度のアルミ材として再生させた。

取組みの背景として、東京メトロが保有する約2,700両以上の地下鉄車両すべてがアルミニウム合金を使用した車体であるという事情がある。アルミニウムは新地金の製造時に大量のエネルギーを必要とし、CO2を多量に排出するが、リサイクルした場合はCO2排出量の約97%相当を削減できるとされる。東京メトロは今回の水平リサイクルにより、車両内装部品で使用するアルミ材の製造工程におけるCO2排出量を約8トン削減できたとしている。

具体的には、廃車となった8000系の車体を解体段階で鉄・ステンレス・樹脂等を可能な限り除去し、車体各部位で使い分けられていたアルミ合金種別ごとに分別した上で、アルミスクラップとした。この「種別ごとに分別されたアルミスクラップ」を溶解工程で不純物を取り除き、組成を確認した上で、アルミ合金種別5000番台となる板材と、アルミ合金種別6000番台の押出形材を製造。これらの再生アルミ材の品質が、新塊から製造した部材と同等であることも確認したという。

水平リサイクルの取組みイメージ

水平リサイクル材を使用した車両に掲出するPRステッカー

これらの再生アルミ材は18000系(18119編成)の車両内装部品として実際に使用され、腰掛の背もたれに使用する背板に5000番台の板材、妻パネル側面板に使用する押出形材に6000番台の部材が使われた。水平リサイクル材を使用した車両にはPRステッカーを掲出する予定だという。東京メトロは今後、より高度な品質管理が求められる車体構体にもアルミ水平リサイクルの適用範囲を広げるため、引き続き共同研究を推進するとしている。