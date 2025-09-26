東京メトロは、はとバスと共同で、車両撮影会「Dream Line-up 新木場」を10月25・26日に新木場車両基地で開催すると発表した。営団地下鉄時代から走り続けた名車がそろい、引退間近の8000系、すでに引退した6000系・7000系を並べて撮影できる貴重な機会となる。

東京メトロ半蔵門線の車両8000系。置換えが進み、残りわずかに

イベントは両日とも4部制(第1部は9時20分から12時30分まで、第2部は10時30分から13時40分まて、第3部は11時50分から15時まで、第4部は13時から16時10分まで)で実施。はとバス公式サイトで申込み受付を開始したが、現在は両日とも満席となっている。

開始10分前から新木場駅前ロータリーで受付を行い、はとバスに乗車して会場の新木場車両基地へ向かう。撮影時間は各部100分間。終了後、再びバスで新木場駅に戻り、解散となる。

引退間近の8000系と、すでに引退した6000系・7000系を並べて撮影できる

当日展示する車両にオリジナルヘッドマークを掲出するほか、「Sマーク」を取り付けることで営団地下鉄時代を一部再現するという。参加特典として、車内番号プレートレプリカ3種を進呈する。特典は2日間で内容が異なるため、両日参加すれば別々の記念品を入手できる。なお、車内や運転台の撮影はできないとのこと。