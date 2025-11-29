現在放送中の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』で「Blue Jeans」を披露するHANAが、出演前にコメントを寄せた。

HANA

――今回披露いただく楽曲「Blue Jeans」への思いや特徴をお教えください。

CHIKA：“青春”です！

YURI：みんなで一緒に歌えるところがあるので、テレビの前でもぜひ、お願いいたします！

――振り付けのポイントをお教えください。

NAOKO：「深夜1時」というリリックに合わせて両手でぐるっと時計を表しているので、よかったら、本当に1時なのかどうか注目して見てほしいです！

――HANAとして初めてのラブソング「Blue Jeans」で、初めて見せたグループの一面はありますか？

KOHARU：恋する普通の女の子の一面です。ありのままの女の子であることを、初めてHANAとしては表現します。

――活動を通して、HONEYs（ファン）のみなさんや視聴者の方に伝えたい姿勢・メッセージがあればお教えください。

MAHINA：弱いところは隠さず。それが強さになるので、自信を持って過ごしてほしいです！

――日頃自分をいたわるためにしていることや、メンバー同士で伝えあっていることはありますか？

CHIKA：メイクをしていただいた後に、可愛すぎて、いい意味で「あれ？今日どうした？」と言ったりすることが結構あります！（笑）「今日どうした？」とみんなで言い合って、モチベーションをみんなでグッと上げています！

MOMOKA：みんなで一緒にたくさんご飯を食べることです！

――今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

JISOO：なんと言ってもデビューです。1月11日にファイナルステージ（オーディションの最終審査「No No Girls THE FINAL」）を披露した後に、7人の名前が呼ばれ、今までみんながずっと夢見てきたデビューができて、それが一番印象に残っている出来事です。

――最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

KOHARU：私たちのことを応援してくださっている方も、今日この番組で初めて知る方も、私たちと一緒に、年末も楽しく音楽と共に過ごしましょう。楽しんでいただけたら嬉しいです。青春しましょう！