バンダイは、「一番くじ 仮面ライダーゼッツ＆仮面ライダーガヴ」を11月22日より順次発売する。価格は1回850円。オンライン販売は11月26日17:00より販売開始予定。

A賞 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト MASTERLISE

『仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト』が『MASTERLISE』に堂々登場。造形・彩色にこだわった一品。

B賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト

『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト』が登場。細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。

C賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーガヴ オーバーモード

『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーガヴ オーバーモード』が登場。細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。

D賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーガヴ マスターモード

『BLISTERED MUSEUM』に『仮面ライダーガヴ マスターモード』が登場細部やポージングにもこだわった約1/16スケールのデフォルメフィギュアと、洗練されたデザインが描かれたブリスターパッケージが完全調和。ブリスターのまま並べて飾りたくなる、クールでポップなコレクションシリーズだ。

E賞 闇菓子 MASTERELIVE COLLECTION

『闇菓子 MASTERELIVE COLLECTION』は、一番くじ仮面ライダーシリーズ初の『MASTERELIVE COLLECTION』シリーズ。

F賞 アクリルスタンド

F賞には『アクリルスタンド』をラインナップ。ゴチゾウとカプセムがデザインされた、全10種。選択不可。

G賞 クリアポスターセット

G賞には『クリアポスターセット』をラインナップ。仮面ライダーガヴと仮面ライダーゼッツのカッコいい美麗イラストが楽しめるポスターだ。全8種で選択可能。

H賞 ラバーコレクション

H賞には『ラバーコレクション』をラインナップ。全10で選択可能。

ラストワン賞 仮面ライダーガヴ マスターモード MASTERLISE

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、『仮面ライダーガヴ マスターモード』が『MASTERLISE』。造形・彩色にこだわった一品だ。

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映