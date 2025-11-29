YouTubeの子ども向けチャンネル「JOYKIDS」では、子どもの興味や身体の発達に即した運動プログラム『うたって JOY! おどってJOY! みんなでJOY たいそう』の動画コンテンツとして、クリスマスソング「ジングル・ベル」を28日に公開した。これを皮切りに、6本のコンテンツを順次配信する。

歌にあわせておねえさんのお手本と一緒に手遊びや踊りを楽しんでいるうちに、多様な動きを総合的に身につけることができる運動プログラム『うたってJOY! おどってJOY! みんなでJOYたいそう』は、テアトルアカデミー協力のもと、「せいらおねえさん」が登場し、歌にあわせて身体を動かすことの楽しさを発信している。

今回公開されるのは、「ジングル・ベル」をはじめ、「はみがきじょうずかな」「マリーゴールド」「ドンスカパンパンおうえんだん」「モーニング娘。のひょっこりひょうたん島」「BELIEVE」の6本。対象年齢はコンテンツによって2～4 歳、4～6歳を目安とし、手遊びや踊り、歌の練習をテーマとした幅広いプログラムを、年齢や発育にあわせて楽しめる。

さらに、『うたってJOY! おどってJOY! みんなでJOYたいそう』の動画コンテンツ全16曲が、年内から順次カラオケ配信を開始。歌手名「JOYKIDS」で検索して利用できる。

配信スケジュールは、以下の通り(※変更になる可能性あり)。

・11月28日配信：「ジングル・ベル」クリスマスソング_うたっておどろう！(対象：2～4歳)

・12月12日配信予定：「はみがきじょうずかな」おかあさんといっしょ_うたっておどろう！(対象：2～4歳)

・12月26日配信予定：「マリーゴールド」あいみょん_うたの練習をしよう！(対象：4～6歳)

・1月9日配信予定：「ドンスカパンパンおうえんだん」おかあさんといっしょ_うたっておどろう！ (対象：2～4歳)

・1月23日配信予定：「モーニング娘。のひょっこりひょうたん島」_うたっておどろう！(対象：4～6歳)

・2月6日配信予定：「BELIEVE」合唱曲卒業ソングうたの練習をしよう！(対象：4～6歳)