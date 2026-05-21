長野久義「やっと調子が上がってくるような…」現役時代の5月のコンディションをリアルに明かす

◆五月病とは無縁？長野の体づくり
佐藤：5月というと、「五月病」というワードを結構聞きますよね。なんとなく落ちちゃうような気持ちを表す言葉ですけれども、長野さんは現役時代の5月ってどうでした？
長野：僕は、やっと調子が上がってくるような時期ですね。
佐藤：ほう。自分の体の変化とかも感じるのですか？
長野：そうですね。1月頃から自主トレを始めて、2月からキャンプが始まって、それから（3月下旬に）シーズンが開幕して、ちょっと疲れが出てくる時期だと思うんですよ。
佐藤：はい。
長野：でも、僕の場合は疲れがそこまでなく、ちょっと調子が上がってくるっていうか。
佐藤：逆に体が慣れてくる？
長野：僕1人、遅い時期に練習を始めていたので。
佐藤：なるほど、始動がちょっと遅かったのですね。
長野：そうですね。だから、もしかしたら4月あたりは良くなかったかもと……あまり（大きな声では）言えないですけど、すいません。
佐藤：いえいえ。周りの選手はどうでした？ 5月に調子を落とす選手が多かったりしました？
長野：ちょっと疲れが出る時期で、ケガとかも増えたりしますし、大変な時期だと思います。
佐藤：ゴールデンウィークの連戦もあったりしますから。あとは、交流戦の足音が近づいてくるような感じですかね。
長野：交流戦も5月下旬頃から始まって、それがまた移動続きで結構大変なので。
佐藤：それに、梅雨の気配も感じられて、湿気が出てきたりして体が重たく感じるみたいな。普通に暮らしている我々でもそう思いますからね。
長野：ただ、雨が多くなると、外の球場の場合は中止で休みになるので、疲れているときに「あっ、今日は雨で中止か」って（ホッとする）。
佐藤：そうか、恵みの雨になるんですね？
長野：やっぱり、なりますね。もちろん、その日しか来られないファンの方たちには申し訳ないですけど、そう思うときもありました。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/