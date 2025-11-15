三井不動産は11月21日～2026年1月18日、キャラクター「パディントン」とのコラボレーション企画「パディントンの日本橋大冒険」を、日本橋・室町エリアの商業施設「COREDO室町」(1・2・3、テラス、日本橋三井タワー)と「COREDO日本橋」を中心に開催する。

期間中は、家族でも一人でも楽しめるさまざまなコンテンツを用意する。COREDO室町テラスでは、クリスマス雑貨や温かいホットメニューが楽しめる「クリスマスマーケット」(12月25日まで)を開催。福徳の森には煌びやかなイルミネーションの下でスケートが体験できるスケートリンクがオープンする。

6カ所のスタンプを集めるとオリジナルのポストカードが完成する「重ね押しスタンプラリー」や、パディントングッズを販売する期間限定ポップアップストアも開催。COREDO室町内の一部の飲食店舗では、パディントンにちなんだ日本橋オリジナルフードやドリンク(12月28日まで、ノベルティ付き)を販売する。

COREDO室町・COREDO日本橋の各エリアには、パディントンと一緒に写真を撮影できるフォトスポットを設置。12月6日限定で、パディントン本人が登場するグリーティングイベントも実施する。

TOHOシネマズ日本橋では12月19日～25日、『パディントン 消えた黄金郷の秘密(字幕)』をリバイバル上映。先着でクリアファイルプレゼントする。