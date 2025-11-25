先日、ローソンに訪れた際、見た目が真っ黒なパンやスイーツを発見! なにやら、11月28日のブラックフライデーに向けて、見た目を黒く仕上げた「真っ黒グルメ」を展開しているそうで、飛びついてみました。

ローソンの真っ黒グルメ

真っ黒な見た目は、ココアパウダーや竹炭などが使われているのだとか! 今回、「ブラックメロンパン」(171円)、「とろ〜りチーズのブラックパン」(192円)、「黒いプリンアイス」(227円)、「黒いもち食感ロールケーキ」(441円)、「黒い焼きドーナツサンド」(270円)、「黒いバニラクッキーシュー」(248円)、以上の6品を食べ比べてみたので、早速レポートしていきます!

ブラックメロンパン

メロンパンといえば、クリーム色がスタンダードですが、「ブラックメロンパン」(171円)は見た目が真っ黒! ココアパウダーを練り込んだ生地なのですが、売り場で思わず二度見してしまったほどちょっぴり衝撃的なカラーです。

中にはホイップとブラッククランチをサンド

表面はサクサクのココア味。中にサンドされたなめらかなホイップクリームと、ブラッククランチの食感も楽しめます。トースターでリベイクしたところ、表面がさらに香ばしくサクサク感が増し、中のとろけたホイップクリームが絡んでおいしさがアップしました。

とろ〜りチーズのブラックパン

こちらも真っ黒な見た目が印象的な「とろ〜りチーズのブラックパン」(192円)。竹炭パウダーが生地に練り込まれて、このカラーが実現されているようですが、気になるお味は……?

パンは、ふわっと、もちっとした軽い食感です。塩気をしっかりと感じるチーズクリームが、やわらかなパンの食感とマッチしておいしいです。

メロンパン同様トースターで軽く温めると、チーズがとろっと溶けて、さらにチーズの濃厚な香りや旨みを感じられる仕上がりになりました。ぜひ、温めて食べることをおすすめします!

黒いプリンアイス

「見た目とのギャップがやばい」「黒いのにプリンの味でバグる」など、登場後から早くもSNSで注目を集めている「黒いプリンアイス」(227円)。漆黒のパッケージを開けると……

漆黒のパッケージから出てきた真っ黒なアイス

アイス本体も、パッケージ同様真っ黒です! 想像以上の斬新なビジュアルに期待が高まります。

しっかりと苦味のあるカラメルソース味

ひと口食べると、思ったよりももったりとした食感で、見た目に反してまろやかなプリンの味わいが広がりました。中からは、アイスよりも濃いブラックのソースがとろ〜り。こちらはカラメルソースの苦味がしっかりと感じられ、やわらかな食感とプリンの甘さの中で良いアクセントになっていました。

あまりにもプリン味なので、「視覚と味覚で脳がバグる」とのコメントの意味がよく分かります(笑)。ぜひ体験してほしいです!

黒いもち食感ロールケーキ

クリーム色のもち食感ロールケーキが、竹炭とブラックココアを使用した「黒いもち食感ロールケーキ」(441円)に変身! ツヤがありもちもち感を感じる表面は変わらず、早く手に取りたくなります。

ミルキーなクリームともち食感の生地がおいしい

ひと口頬張ると、もっちりとした食感とともに、甘さのある北海道産生クリーム入りミルククリーム、ほろ苦いチョコソースが口いっぱいに広がります。このもちふわ食感と、ココアの香ばしい生地がクセになる1品です。

6切れでシェアしやすいのもうれしいポイント! 真っ黒な見た目と思わず笑顔になる程よい甘さに、会話が弾みそうです。

黒い焼きドーナツサンド

「黒い焼きドーナツサンド」(270円)は、竹炭、クーベルチュールチョコ、ココアを使用した黒いショコラ生地が特徴。本当にスイーツ!?と思うほどの真っ黒なドーナツ生地には、北海道産生クリーム入りのバニラクリームがサンドされています。

しっとりとした生地は、チョコブラウニーやシフォンケーキのようなふんわり感です。バニラクリームは甘くやわらかく、濃厚なチョコレート生地の甘さと、華やかなバニラクリームがマッチしています。軽い食感ですが、満足感のある味わいです。

黒いバニラクッキーシュー

「黒いバニラクッキーシュー」(248円)は、竹炭とブラックココアを配合した黒いクッキーシュー生地に、バニラクリームが入った1品です。シュー生地の上には白色のグレースと粉糖がかけられ、黒と白のコントラストが目を引くビジュアルです。

中には濃厚なバニラクリームがたっぷり

中にたっぷり入ったバニラクリームは濃厚で、ひと口でもボリューム感があります。シュー生地はザクザクシャリシャリとした食感で、甘く華やかなクリームの香りと相性抜群。

食べ応えがあるので、おやつ時間にはもちろん、小腹が空いたときにもちょうど良いです。ちなみに、クリームはあふれるほどたっぷり入っているので、食べるときにはご注意を!

ローソンの真っ黒グルメ大集結

ブラックフライデーにちなんだ新作6品は、斬新な見た目にワクワクしながらそれぞれのおいしさをたっぷり堪能できました! どの商品もビジュアルとのギャップを楽しめるので、ぜひ食べ比べてみてはいかがでしょうか?