東宝は、イラストレーターのナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画作品「ちいかわ」初の映画作品『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を2026年夏に公開することを発表した。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』では、同シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」を描く。今作の監督を務めるのは及川啓(「ウマ娘 プリティダービー」シリーズなど)、制作はCygamesPictures(劇場版『ウマ娘 プリティダービー 新時代の扉』など)、脚本は原作のナガノ氏が手掛ける。

さらに今回、ティザービジュアルも解禁。解禁されたビジュアルには、ボートに乗ったちいかわ・ハチワレ・うさぎの姿が。花冠と腰みのを巻いた今までになかったスタイルのちいかわたちはきれいな満月と美しい夜空を見上げている。

イントロダクション

世界的人気コンテンツ「ちいかわ」がついに映画化!

イラストレーター・ナガノ氏によるX(旧Twitter)の投稿からスタートした「ちいかわ」。2020年の連載開始以降、急速に人気を拡大し、多数のグッズやコラボ展開が行われるなど、日本中に浸透。その人気は留まることなく、「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破するなど、日本のみならず全世界から愛される大人気コンテンツとなっている。

そんな「ちいかわ」の初めての映画が2026年夏に公開決定。

本作で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPicutures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

ストーリー

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。

「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコ先生とともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

コメント 原作・脚本：ナガノ

ちいかわ映画化決定しました!!

タイトルは「人魚の島のひみつ」。

2023年3月～11月にXに投稿していた、島へ行く話です。

はじめての大きなスクリーンでのちいかわたちの旅。

楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです!!

