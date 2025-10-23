「ちいかわベーカリー」では、シュトーレンになったうさぎをメインとしたクリスマス限定のギフトセットを数量限定で店頭とECサイトにて発売する。店頭発売は11月28日より開始、ECサイトでは10月24日12:00～10月31日23:59の期間で受注を受け付ける。

日本でもクリスマスの定番スイーツとして知られるようになったシュトーレンが、クリスマス限定商品として「ちいかわベーカリー」に登場。漫画で描かれたうさぎのシュトーレンを忠実に再現した。

シュトーレンと、天然木を使用し、食材を引き立てるナチュラルな風合いが魅力のウッドカッティングボードやクリスマス限定パッケージに入ったアッサムティーとセイロンティーの2種類の紅茶がセットになったギフトボックスも発売する。ギフトボックスは、モスグリーンを基調にしたシックなクリスマスデザインとなっている。

■シュトーレン(1,620円)

販売方法：「ちいかわベーカリー」店頭販売のみ

■クリスマスギフトボックスA(4,400円)

販売方法：オンラインショップ受注予約/「ちいかわベーカリー」店頭販売

セット内容：シュトーレン/ウッドカッティングボード/紅茶2種(アッサムティー・セイロンティー)

■クリスマスギフトボックスB(2,960円)

販売方法：オンラインショップ受注予約/「ちいかわベーカリー」店頭販売

セット内容：シュトーレン/紅茶2種(アッサムティー・セイロンティー)

※各商品1人1会計1点まで。ギフトボックスのA、B同時購入は可能。

(C)nagano