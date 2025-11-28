日清食品は11月24日、「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(希望小売価格348円/税別)を全国で発売した。

ゲーム特化型のカレーメシが復活

「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら"グルグル"とかき混ぜるだけで、濃厚な味わいのドロッとしたカレーが楽しめる商品。汁がないためゲームの合間にも食べやすい点が好評を博しており、2023年にはゲーマー向けの日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレーを発売し、大きな反響が寄せられた。

今回、ゲーマーにも支持されるエナジードリンク「ZONe ENERGY」と、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売する家庭用ゲーム機「PlayStation」とのコラボレーションにより、同商品が装いも新たに登場する。オニオンやトマトなどの野菜とポークのうまみをベースに、ジンジャーをしっかりときかせた香り高くスパイシーなルゥに、カフェイン、アルギニン (アミノ酸の一種)、ナイアシン (ビタミンの一種) を配合した。具材には大豆ミートとニンジンを使用している。

ゲーミングモニター・ヘッドセットが当たる

対象の日清カレーメシとZONe ENERGYを購入した人の中から抽選で、ゲーミングモニター「INZONE M3」と、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「INZONE H5」を各10名 (計20名) にプレゼントする。応募方法などの詳細はキャンペーンページで確認できる。

「PlayStation5 超満喫セット」が当たる

店頭で「ZONe店頭キャッシュバックPOP」を探し、二次元コードをスキャンして応募すると、PlayStation5ゲーム機本体、日清カレーメシ、ZONe ENERGYを合わせた「PlayStation5 超満喫セット」がその場で4名に当たる。