日清食品は11月10日、「ブラック」シリーズ4品を全国で発売した。

左から「ブラックチキンラーメン」(136円税別)、「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」(236円税別)、「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」(236円税別)、「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」(298円税別)いずれも希望小売価格

近年盛り上がりを見せているブラックフライデーにあわせ、同社は2023年から毎年、関連商品を期間限定で発売している。昨年は、「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」「日清カレーメシ」の3ブランドから、真っ黒な見た目と濃厚な味わいが楽しめる商品を発売し、いずれも好評を博した。今年は、これら3品を再発売するとともに、「チキンラーメン」ブランドからもインパクト抜群の商品を発売する。

「ブラックチキンラーメン」(希望小売価格136円/税別)は、チキンのうまみをベースに18種類のスパイスをきかせた、"スパイスカレー味" の真っ黒なスープが特長。

「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」(希望小売価格236円/税別)は、濃口醤油に鰹と鶏のだしを合わせ、香り高い粗挽き黒胡椒でアクセントを加えた真っ黒なスープが特長。

「日清焼そばBLACK U.F.O. 黒焼そば 焦がしにんにく香るイカスミソース」(希望小売価格236円/税別)は、イカのうまみをベースに焦がしにんにくをきかせた、真っ黒なイカスミソースが特長。

「日清ブラックカレーメシ 濃厚ビーフ」(希望小売価格298円/税別)は、ビーフのコクをベースに、じっくり炒めた玉ねぎと、クミンやコリアンダーなど14種のスパイスのうまみを凝縮した真っ黒なルゥが特長。