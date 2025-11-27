あさくまは12月6日、「ステーキのあさくま 鈴鹿店」を三重県鈴鹿市にオープンする。

あさくま鈴鹿店 外観

"体験型"ステーキレストランが鈴鹿市にオープン

ステーキのあさくまは、高品質な厚切りステーキが楽しめるレストラン。定番の厚切りステーキをはじめ、「学生ハンバーグ(旧:学生ステーキ)」や、牛の赤身肉とホタテをベーコンで贅沢に巻いた創業時から続く名物メニューなどを提供している。45品目を揃えたサラダバーでは、牛すじカレー、濃厚あさくまコーンスープ、スイーツまですべて食べ放題で楽しむことができる。さらに、ワッフルやソフトクリーム、たいやきなどを自分で作れるセルフクッキングコーナーも設置。子どもから大人まで、家族みんなで楽しめる"体験型レストラン"として進化を続けている。

さらに、ただ食事を楽しむだけではなく、来店者が店舗運営に参加できる「カンタレス経営」を導入している。来店客が"演奏家＝メロディアン"として店内ライブ演奏に参加したり、サラダバーメニューを一緒に考える"料理プランナー"として新メニュー開発に関わることもできる。

今回、新たにオープンする鈴鹿店は、近鉄名古屋線 白子駅から車で15分の場所に位置する。通常営業時間は11:00～22:00(ラストオーダー21:30)。席数は96席となっている。

あさくま鈴鹿店 夜の外観

グランドオープン記念「匠肉祭り」開催

グランドオープンを記念し、12月3日には1日限定でステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催する。開催時間は11:00～22:00(最終入店20:40)。ステーキ食べ放題、サラダバー、ドリンクバー付きで、料金は男性3,771円、女性3,221円、小学生1,791円、小学生未満は無料となる。制限時間は80分となっている。

食べ放題となるステーキは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど。焼きたてのお肉をスタッフが店内を回りながらテーブルへ届ける。サラダバー45品の他、特別商品として、鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなども用意している。

なお、料理は十分な量を用意しているが、早期に品切れとなる場合がある。当日は食べ放題の提供のみとなり、通常オーダーは注文できない。多くの来店者に利用してもらうため、予約は不可としている。