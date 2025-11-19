あさくまが運営する「ステーキのあさくま」は11月27日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を一宮店(愛知県一宮市)、半田店(愛知県半田市)、越谷店(埼玉県越谷市)、北山田店(神奈川県横浜市)の4店舗で同時開催する。

匠肉祭り

同イベントの開催時間は11:00～22:00(最終入店20:40)まで。制限時間は80分であり、ステーキ食べ放題に加えてサラダバーとドリンクバーが付く。価格は男性が3,771円、女性が3,221円、小学生が1,791円、小学生未満は無料となっている。

匠肉祭り

ステーキのラインナップは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど。焼きたてのお肉を、スタッフが店内を回りながらテーブルへ届ける。サラダバーコーナーには、サラダとデザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場する。

提供されるステーキは通常1,000円～3,000円相当の商品となり、前回開催時には、1万円相当分を堪能した来店客もいたという。

なお、料理は十分な量が用意されているものの、早期に品切れとなる場合がある。当日は食べ放題のみの提供となり、通常オーダーは受け付けていない。また、予約は不可となっている。