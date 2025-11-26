26日に放送されたフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00～)の第9話に、小栗旬がサプライズ出演した。

小栗旬

クベ版『冬物語』を食い入るように見つめる男。彼は上演後、巫女の樹里(浜辺美波)に近づき「ちょっと伺いたいことが」と話しかける。ほどなく、「あなたに会いたいっていう人がテンペスト(ジャズ喫茶)で待ってます」と樹里に告げられた久部(菅田将暉)が入店すると、そこで待っていたのはレジェンド演出家・蜷川幸雄氏(小栗)だった。

「今日の舞台。観させて頂きました」とにっこり笑顔を見せる蜷川氏。敬愛してやまない“蜷川先生”を前にした久部は、感動のあまり震えが止まらず…。

1984年当時、若者中心に熱狂的なファンを持つカリスマ演出家だった蜷川氏は、1970年代から『ロミオとジュリエット』『リア王』『ハムレット』『マクベス』といったシェイクスピア劇を上演し、圧倒的な人気を誇った。今回蜷川氏を演じた小栗は、20歳の時に蜷川氏演出の『ハムレット』(03年)に起用されて以来、蜷川作品に欠かせない存在となり、2人は深く強い師弟関係でつながった。次週は『FNS歌謡祭・第1夜』放送のため、次回は12月10日に放送される。

小栗は「まさかこのような役をお受けする日が来るとは思っていませんでした。蜷川さんと過ごした日々を思い返しながら、私が出会った蜷川さんよりも若い頃の蜷川幸雄を想像し、自分の中にある蜷川さんの面影を追いかけるように演じさせていただきました。このような機会をいただけたことを本当に心から感謝しております」とコメントしている。

【編集部MEMO】

小栗旬はこれまで、三谷幸喜脚本作品では映画『ギャラクシー街道』、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に出演。そして来年1月30日から上演される舞台『いのこりぐみ』も控えている。

≪協力≫ニナガワカンパニー (C)フジテレビ