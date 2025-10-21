Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』(10月16日より世界独占配信中)で主演を務めた小栗旬とヒロインのハン・ヒョジュにインタビュー。久しぶりのラブストーリー出演の感想や、今の仕事に対する思いなどを聞いた。

本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を描くロマンティックコメディ。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・藤原壮亮役を13年ぶりのラブストーリー出演となる小栗旬が演じ、“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナ役をハン・ヒョジュが務めた。

――小栗さんは13年ぶりのラブストーリー出演となりましたが、いかがでしたか?

小栗:恥ずかしかったです(笑)。恋をするというのは、楽しいことでもあるけど、どこか恥ずかしいところもあるので。特に壮亮は恋愛をしてこなかった人なので、彼のピュアな感じを表現するのは、我に返ると恥ずかしさを感じました。

――またラブストーリーをやりたいという思いは?

小栗:オファーがあれば(笑)。皆さんに「久しぶりですよね」と言われますが、この約12年間オファーがなかったんです。ラブストーリーのオファーをもらったのが本当にこれが久しぶりで、国を守るか国を背負うかみたいな話ばかりだったので(笑)

――ラブストーリーならではのやりがいも今回感じましたか?

小栗:自分はあくまで壮亮という人物を作っていく中で、彼の考え方で行動することを意識しているので、ここでキュンキュンするよねといったことを考えることはないので、ほかの役を演じるのとそんなに大きな違いはないです。

――ヒョジュさんも久しぶりのラブストーリー出演とのことですが、いかがでしたか?

ヒョジュ:久しぶりのロマンスですごく楽しかったです。自分のお芝居をモニターで見たら、20代の頃の顔をしていて、私まだこんな顔できるんだと思いました。

――ハナとしてのチャーミングでかわいらしい表情がとても素敵でした。

ヒョジュ:ありがとうございます!