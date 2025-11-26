マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として開催する“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」にて、クリエイター・アフロマンス氏がプロデュースする「脳汁×銭湯 オリジナルグッズ」全13アイテムを「女塚温泉 改正湯」にて販売する。

本イベントは2025年11月26日(水)から12月7日(日)までの10日間(12/1と12/4は休館)、大田区蒲田の「女塚温泉 改正湯」にて開催され、「光と狂気のNEW浴体験」をお届けする。脳汁があふれ出す体験をさらに盛り上げてくれるアイテムとして、また、「脳汁銭湯2025」の思い出の品として、この会場でしか手にいれることのできないオリジナルグッズの数々に注目したい。各詳細は公式サイトにて。

「脳汁銭湯2025」 脳汁×銭湯 オリジナルグッズ

■脳汁銭湯スタジャン／17,777円(税込)

フロントの胸元には“最後の手段”の刺繍アート、袖には脳汁アイコン、背面には脳汁銭湯のビジュアルを大胆に配置。程よい光沢のあるナイロン生地に中綿を仕込み、冬の街にも映える高級感。ゆったりめのバルーンシルエットで着心地も抜群。L / XL・限定6着のみの激レアアイテム。

■脳汁銭湯スウェット'25／7,777円(税込)

昨年大人気のスウェットが2025年版で再登場。10.0オンスのタフな生地に、1枚でオーバーサイズコーデが完成する計算されたビックシルエット。フロントに脳汁銭湯ロゴの刺繍、袖には脳汁アイコン、背面には今年のビジュアル入り。デイリーにもイベントにも使える、王道の一着。

■脳汁銭湯タオル'25／2,000円(税込)

“最後の手段”によるキービジュアルを全面フルカラーで大胆プリント。裏面は吸水性の良いコットン生地で実用性も◎ 宇宙を背景にしたスペイシーなデザインは風呂上がりでも飾っても映えるサイズ(W84×H34cm)。

■脳汁桶／3,333円(税込)

パチンコでお馴染みのドル箱をそのまま風呂桶にした名物アイテム。ピンクとブルーの2色展開で、小物入れなどのインテリアにもぴったり。今年も数量限定・無くなり次第終了！

■脳汁サンダル／3,333円(税込)

両足に「脳」「汁」を大胆プリントしたインパクト抜群のサンダル。リクエストに応えて待望の復刻！24cm / 27cm / 29cmの3サイズ展開。こちらも在庫限り。

■脳汁ヘアクリップ／1,000円(税込)

脳汁の2文字がそのままヘアクリップに。風呂上がりにそのまま使える実用性と、さりげない“脳汁アピール”がクセになる。ギフトにも最適なユニーク小物。

■脳汁ラバーキーホルダー／777円(税込)

脳汁シリーズ初のラバーキーホルダー。“最後の手段”描き下ろしの「脳くん」と、「ドバドバ」の文字がキュートな存在感を放つ。カバンにつけるだけで脳汁チャージ。

■脳汁銭湯ステッカーセット'25／777円(税込)

脳汁銭湯のロゴと、最後の手段イラストのデザインを詰め込んだ2025年版ステッカーセット。PC、スマホ、スーツケースに貼れば即「脳汁アイテム」に。お得な3枚セット。

■脳汁銭湯クリアファイル／777円(税込)

仕事や学校の合間に“脳汁タイム”を。最後の手段のキービジュアルを使用したA4クリアファイル。書類を挟むだけでテンションが上がる一枚。

■脳汁銭湯ライター／300円(税込)

脳汁シリーズの人気アイテム、脳汁ライターに脳汁銭湯バージョンが登場。カラー展開あり。脳汁銭湯ロゴと「NEW YOKU」の文字入りで、持つだけで気分が上がるアイテム。これであなたの脳汁に着火。

■脳汁トイレットペーパー／250円(税込)

脳汁ワードを散りばめたオリジナルデザイン。回すたびに脳汁、使うたびに脳汁。家のトイレがちょっと楽しくなる“脳汁日用品”。

■脳ミソーダ／600円(税込)

脳汁銭湯の風呂上がりにぴったりのプレミアムソーダ。国産りんご果汁を使い、ほのかな甘酸っぱさと香りが、爽快な炭酸と合わさってフルーティーに弾ける一本。脳汁銭湯の“締め”にどうぞ。

■アイス脳モナカ／500円(税込)

脳みそ型アイスを骸骨モナカでサンドした、脳汁銭湯の名物スイーツ。風呂上がりの火照った身体をクールダウンしてくれる、見た目も食感もクセになる一品。

そのほかにもグッズやフードが計画中となっている。各詳細は公式サイトにて。

※画像はイメージのため、実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。