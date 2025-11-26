日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00～)の主題歌「Mirror feat.斎藤宏介」を歌う家入レオがこのほど、撮影現場のスタジオを表敬訪問し、W主演の桜田ひよりと佐野勇斗と対面した。

ドラマの感想について、家入は「“人情を忘れない”ところが、それぞれのキャラクターに毎話設定され描き出されているところにグっときています。2人で逃走していても、お世話になった人のお葬式は絶対行きたいとか(※第5話)、“簡単につながれる今の世界だからこそ、すぐ手放すのではなくて、愛を大事にしてる”というのがこのドラマの見どころだなと思いました」とコメント。その感想に佐野は思わず「深い…深すぎて、今の言葉で新しい曲が作れそうですね」と感動した。

ドラマの中で流れる自身の楽曲に関して、家入は「2人の若いフレッシュな空気の中に、“繊細さ”を曲で添えられているといいなと思いながら、毎週拝見させていただいております」と明かした。

家入から2人へは「SNSがなどの裏話で『劇中にアドリブが多い』と見ていたのですが、アドリブはその場のインスピレーションでやられているんですか?」という質問が。これには、佐野が「そうですね、僕ら、仲が良いので(笑)」と答え、さらに「どっちが仕掛けることが多いんですか?」という家入からの質問には、桜田が「圧倒的に」と佐野を指差す。佐野は「それに対してアドリブで何を返してくるのかが楽しみで、仕掛けがいがあるという感じですね」と言い、桜田も「回収する人がいないと一人ぼっちになっちゃうので、一生懸命回収させていただいてます」と答えた。

それを聞いた家入は「絶妙な良い距離感、お互いをリスペクトされてるのかなと思って見ていました。いいものを作ろう、という掛け合いが素敵ですね」と納得していた。

2人に主題歌の感想を聞くと、桜田は「どんな主題歌なんだろう、ってワクワクしながら待っていました。聴かせていただいたら、結以目線でもあり大介目線でもある、本当にこの2人に寄り添った曲で感動しました。イントロの繊細なメロディーから始まって、“僕は僕で 君は君のままで”という歌詞は、本当にハチとリンダを表しているので、毎回助けられています」と熱量高く回答。

佐野からは「僕はあのイントロのテンテンテン♪ってところがすごく好きで、あれが流れると“わぁ来た!”って毎回なっています! この曲には重厚感や高級感もあって、ドラマを引き上げてくれていて本当に感謝しています」と気持ちを伝えた。

これに対して、家入は「脚本を読ませていただき、ポップなシーンとすごくセンシティブなシーンが見どころだと思ったので、その“冷たさ”と“熱さ”がメロディーと歌詞で表現できたらいいなと思いました。ドラマの中のお2人には、明るさだけではない、人に言えない、知られたくない秘密があったりされるので、そんな背景があるキャラクターを、主題歌でも表せたらいいなとも思いました」という

今回、家入は初めての制作スタイルに挑戦したという。「このコライト(※複数のクリエーターが共同で1曲を制作する手法)のスタイルは実は初めてでした。今回のやり方を通して、血肉になってるものしか人には届かないんだなと改めて思いました。歌詞やメロディーをいくつか出したのですが、採用されているものは全て自分の心から出てきたものばかりだったので。真摯(しんし)に曲を作っていくことって大事だなと改めて思いました。2027年にデビュー15周年を迎えるので一回ゼロの状態で新しいやり方にベットしてみようと思って生まれた曲です」と語り、これには同じくアーティスト活動をしている佐野も興味津々で深くうなずいた。

そして、家入が「心を込めて歌わせていただきます!」と主題歌を生披露。桜田は「すごい!!! ありがとうございます!」と拍手喝采で、その瞳には感激の涙が。佐野も「足の先まで鳥肌が立って驚いています! 生で聴かせてもらって、より一層ドラマに身が入りそうです!」と決意を新たに大満足の様子だ。

最後に、家入からは「M!LKのライブにも行かせていただいてます」という発言が出て、佐野も「メンバーも(イベントで)お世話になっております!」と感謝の言葉で返し、表敬訪問は和やかな雰囲気のうちに終わった。

家入レオは、この主題歌の発表にあたり、「現実から逃亡した2人。生まれ育った環境も価値観も正反対な八神結以(桜田ひより)と林田大介(佐野勇斗)。時に衝突し合いながら相手の中に自分を発見し絆を強めていくその姿が、鏡越しに自分と対話している様に見え新曲「Mirror」を作りました。UNISON SQUARE GARDEN/TenTwentyの斎藤宏介さんとfeat.したこの曲。斎藤さんの儚くも意志のある歌声が、日々の底から顔を上げる力をくれると思います。小さな煌めきが溢れるこの曲が2人の逃亡劇を優しく包みますように」とコメントしていた。

