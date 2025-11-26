すでにお気付きだとは思うが、ローソンが創業50周年を記念して「盛りすぎチャレンジ」を追加開催している。ご存知、価格据え置きのまま、約50%も増量させる神フェアである。

今回は過去の「盛りすぎチャレンジ」フェアで特に人気だったおにぎり、パン、麺類、弁当、デザートなど全11品を厳選。ハズレのないラインナップが揃い踏みとなっている。

ということで今回は、まだこの神フェアを味わっていないみなさんのためにも実際に食べて、その迫力と満足度を確かめてみた!

朗報! ローソンが「盛りすぎチャレンジ」追加開催

ローソンは創業50周年施策「マチのハッピー大作戦」の一環として、11月18日から全国で「盛りすぎチャレンジ」を追加で開催している。価格を据え置いたまま中身や重量を約50%増量する大人気企画で、今回は過去開催で特に反響の大きかった11品が再登場した。

物価上昇が続くなか、このフェアは控えめに言っても神! ということで今回は、全11品の中でも個人的に特に気になった3品を実際に食べてみるぞ〜!

盛りすぎ! ナポリタン

まずは「盛りすぎ! ナポリタン」から。そもそも従来品も「大盛ナポリタン」だから結構な量があるんだけど、「盛りすぎ! ナポリタン」はなんとさらに麺重量を約50%も増量したのだという。ヤバいな。

っていうか、持ってみるとマジでずっしり重いんよ。いや、マジでかなり重い。これ、一体何グラムなんだ……? と思って量ってみたところ……。

な、な、な、773グラム……だ……と!?

ええーーーーーッ!!!!? 盛りすぎ! 道理で重いわけだ……。もはやひとりで食べられる量じゃないぞ。3人くらいで取り分けながら食べるくらいでいいんじゃないか?

実際に食べてみると、これはウマい! ケチャップがいい意味でベチャベチャ! 麺は極太でかなり柔らかめ。まさに古き良き喫茶店のナポリタンを彷彿させるクオリティである。これは再現度高いぞ。ケチャップはマジでこれくらいあるべき! 最高!

スクランブルエッグやベーコン、玉ねぎといった具材も豊富で、プチ味変を楽しめるから意外にスルスルと食べられる。最後のほうはタバスコや粉チーズでセルフ味変を試してみたが、案の定間違いないウマさだった。口の周りを真っ赤にしながら食べたいスパゲッティである。

盛りすぎ! カツカレー(中辛)

続いては「盛りすぎ! カツカレー(中辛)」。ご覧のとおり、カツが2倍になっている。うん、盛りすぎ。

店内調理サービス「まちかど厨房」シリーズの逸品で、味は新宿中村屋が監修しているらしい。これ、何度も食べたことあるけど、本当にウマいんだよな〜。きっと、今回の厳選された「盛りすぎチャレンジ」のラインナップのなかでも目玉中の目玉に違いない。

さっそく食べてみると……おっほ〜う……マジでウッマいな、これ! ルウは玉ねぎやりんごの甘みがしっかりと抽出されていてコク深く、スパイスも複雑でかなり本格的な欧風カレーに仕上がっている。さすが店内調理。さすが新宿中村屋監修。すげぇ美味しいわ。

そしてこのカツね! 本当にしっかり厚みがあって肉々しさが満点! 衣も薄すぎずのちょうどいいバランスで、当たり前だけどカレーにもめちゃくちゃよく合う! このトンカツが2枚も乗っているんだから、改めて考えても異常事態である。

っていうか、カツに対してライスが全然足りん……。自宅で白米だけ炊いて足したほうがいいかも。または余ったカツでカツ丼を作るとか。これだけのボリュームがあれば、いろいろなアレンジも楽しめそうだ。

Uchi Café盛りすぎ! ふわもち生シフォン

ラストはデザート、「Uchi Café盛りすぎ! ふわもち生シフォン」でフィニッシュ。従来品の「ふわもち生シフォン」と比べて総重量を約50%増やしたということだけど……これ、100%増えてない? ノーマルの「ふわもち生シフォン」のちょうど2倍大きくなっているようにしか見えないんですけど……。ホント、盛りすぎ。

写真だとわかりにくいかもしれないけど、6枚切りの食パンくらいはあるからね、この生地。ハンパじゃなくボリューミー。それでは、いただきます!

あああ〜、ウマ～……。幸せ……。生地はふわっふわ&もっちもち! 食感もいいし味わいにも優れているし、この生シフォン、本当にウマいな……。で、北海道産生クリームはめちゃくちゃなめらかで口溶けがよくクリーミー。フレッシュでナチュラルな甘みなので全然飽きが来ない。ちなみに、カロリーは385キロカロリーとのこと。これを多いととるか、少ないととるかは、アナタ次第ッ!

どれも「盛りすぎ」の名に恥じない迫力で、味もボリュームも大満足。値段そのまま、幸福度は2倍。これがローソンの本気だ。まだ食べていない人は、ぜひこの異常事態を自分の胃袋で確かめてほしい。そして物価が上がり続ける時代に、“値段据え置きで増量”という逆張りをやってのけるローソンの心意気に拍手!