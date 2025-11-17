【11月18日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月18日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! クリームたっぷりの「盛りすぎ! 」シリーズや、濃厚な味わいのシュークリーム、寒い日に嬉しいホットドリンクなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 390kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

あのプレミアムロールケーキのクリームが思う存分楽しめる、満足度の高いスイーツが登場です。濃厚ながらもすっきりとしたクリームをたっぷり味わえる、クリーム好き必見の夢のような一品になっています。

「ラムレーズンバターサンド」(254円)

価格 : 254円

エネルギー : 264kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

クッキー生地で、バタークリームと芳醇なラムレーズンをサンドしたワンハンドスイーツが登場です。ティータイムのお供にもぴったりな、少し大人な味わいが楽しめます。なお、同商品は原料にアルコールを1%未満含むとのことです。

「もれそうなメガクリームパン」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 536kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボリュームたっぷりで大満足! 名前通り、中身がもれてしまいそうなほどクリームを詰め込んだメガクリームパンが登場。ずっしりとした重さで、食べ応え抜群の一品になっています。

「カカオ薫るショコラトリュフシュー」(300円)

価格 : 300円

エネルギー : 331kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なチョコの香り、味わいが存分に楽しめるシュークリームが登場。まるでショコラトリュフを食べているかのような、カカオの風味豊かな贅沢なスイーツです。

「ロイヤルミルクティー」(230円)

価格 : 230円

エネルギー : 131kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホットミルクで淹れた、コクと深みを楽しむロイヤルミルクティーです。寒い季節にぴったりの、心も体も温まる一杯です。カフェインは1杯あたり0.13gとのことです。

まとめ

11月18日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」や「ラムレーズンバターサンド」、「カカオ薫るショコラトリュフシュー」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用