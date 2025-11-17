2025年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月18日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! クリームたっぷりの「盛りすぎ! 」シリーズや、濃厚な味わいのシュークリーム、寒い日に嬉しいホットドリンクなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2025年11月の新商品スイーツまとめ

【11月18日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【11月18日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン「盛りすぎチャレンジ」開催 - 過去に好評だった「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」など計11品を発売
手軽に始められる“糖質オフ生活” - ローソンの低糖質パン5品を実食してみた
50周年記念で“お値段そのまま50%増量”- ローソン「盛りすぎチャレンジ」第6弾を緊急開催!
ローソン、焼・洋菓子に新商品が続々と仲間入り! - ステラおばさんのクッキーや成城石井とのコラボも
ローソン、生クリーム専門店『Milk』とコラボしたドーナツとロールパンを発売
ローソン「ハピろー! の森 京都」でファミリーキャンプ開催 - 親子で豊かな自然を満喫
【11月11日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【11月11日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【実食レポ】チーズ好きさん集合! ローソンの「ハッピーチーズフェア」に、からあげクンやよくばり合体メシが登場
ローソン、老舗おにぎり屋「浅草宿六」監修のおにぎりと豚汁を発売
関連画像をもっと見る

自分へのご褒美や、ほっと一息つきたい時にぴったりな、魅力的な商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

  • 「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

    「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」(214円)

価格 : 214円
エネルギー : 390kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

あのプレミアムロールケーキのクリームが思う存分楽しめる、満足度の高いスイーツが登場です。濃厚ながらもすっきりとしたクリームをたっぷり味わえる、クリーム好き必見の夢のような一品になっています。

「ラムレーズンバターサンド」(254円)

  • 「ラムレーズンバターサンド」(254円)

    「ラムレーズンバターサンド」(254円)

価格 : 254円
エネルギー : 264kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

クッキー生地で、バタークリームと芳醇なラムレーズンをサンドしたワンハンドスイーツが登場です。ティータイムのお供にもぴったりな、少し大人な味わいが楽しめます。なお、同商品は原料にアルコールを1%未満含むとのことです。

「もれそうなメガクリームパン」(300円)

  • 「もれそうなメガクリームパン」(300円)

    「もれそうなメガクリームパン」(300円)

価格 : 300円
エネルギー : 536kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ボリュームたっぷりで大満足! 名前通り、中身がもれてしまいそうなほどクリームを詰め込んだメガクリームパンが登場。ずっしりとした重さで、食べ応え抜群の一品になっています。

「カカオ薫るショコラトリュフシュー」(300円)

  • 「カカオ薫るショコラトリュフシュー」(300円)

    「カカオ薫るショコラトリュフシュー」(300円)

価格 : 300円
エネルギー : 331kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なチョコの香り、味わいが存分に楽しめるシュークリームが登場。まるでショコラトリュフを食べているかのような、カカオの風味豊かな贅沢なスイーツです。

「ロイヤルミルクティー」(230円)

  • 「ロイヤルミルクティー」(230円)

    「ロイヤルミルクティー」(230円)

価格 : 230円
エネルギー : 131kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ホットミルクで淹れた、コクと深みを楽しむロイヤルミルクティーです。寒い季節にぴったりの、心も体も温まる一杯です。カフェインは1杯あたり0.13gとのことです。

まとめ

11月18日以降に購入できる新商品は、「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」や「ラムレーズンバターサンド」、「カカオ薫るショコラトリュフシュー」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

【11月18日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【11月18日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ローソン「盛りすぎチャレンジ」開催 - 過去に好評だった「盛りすぎ! プレミアムロールケーキ」など計11品を発売
手軽に始められる“糖質オフ生活” - ローソンの低糖質パン5品を実食してみた
50周年記念で“お値段そのまま50%増量”- ローソン「盛りすぎチャレンジ」第6弾を緊急開催!
ローソン、焼・洋菓子に新商品が続々と仲間入り! - ステラおばさんのクッキーや成城石井とのコラボも
ローソン、生クリーム専門店『Milk』とコラボしたドーナツとロールパンを発売
ローソン「ハピろー! の森 京都」でファミリーキャンプ開催 - 親子で豊かな自然を満喫
【11月11日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【11月11日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【実食レポ】チーズ好きさん集合! ローソンの「ハッピーチーズフェア」に、からあげクンやよくばり合体メシが登場
ローソン、老舗おにぎり屋「浅草宿六」監修のおにぎりと豚汁を発売
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら