「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」(福島県耶麻郡)は、2025年12月13日～2026年4月5日までの期間、「90's★レトロスキー旅」(1泊2日16,000円～)を販売する。

POPでカラフルなウェアでゲレンデを楽しむ

1972年に開催された札幌オリンピックやスキーが題材の映画が流行したことなどから、1970年代～1990年代は全国的にスキーブームが到来した。当時はカラフルなウェアに身を包み、滑りを楽しむ 若者でゲレンデが活気づいていた。スキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」が目の前に位置する同ホテルで、当時のようにおしゃれを楽しみながら、仲間とわいわい思い出に残る、楽しいスノートリップをしてほしいという思いから、本プランが企画された。

期間は2025年12月13日～2026年4月5日の平日限定。料金は1泊2日16,000円～(4名1室1名あたり、税・サービス料込)となる。料金には、宿泊料金(1泊2食付き)、レトロウェアレンタル、スナックパラダイス(お菓子セット1組1つと人数分のドリンク)、デジカメレンタル(1組1台)、写真のシール印刷(人数分)が含まれる。リフト券およびギアのレンタル料金は含まれない。定員は1室4名までで、20歳以上が対象。予約は7日前までに同ホテルの公式ホームページより受け付ける。

レトロでPOPなウェアでゲレンデを楽しむ

レトロでPOPなウェアでゲレンデを楽しむ

本プランでは、90年代のゲレンデを彷彿とさせる、カラフルでPOPなウェアをレンタルできる。スキー場だからこそ楽しめる、普段とは違う思い切ったファッションで、ゲレンデを仲間と満喫できる。さらに、当時の雰囲気を再現するレトロなサングラスなどの小物もレンタルでき、まるでタイムスリップしたかのような忘れられない1日を演出する。

「スナックパラダイス」で仲間とパーティー

スナックパラダイス

ゲレンデで思いっきり滑り終わった後に、仲間とワイワイと食事やお酒を楽しむのもスノートリップの醍醐味。本プランではお部屋の中に、懐かしさとワクワクが詰まった「スナックパラダイス」を用意した。ゲレンデをイメージしたボックスタワーには、懐かしいレトロなお菓子が入っている。さらに、話のタネになるお題も入っているので、お菓子やドリンクを楽しみながら、今日一日の滑りや思い出を語り合うことができる。

デジカメでレトロな思い出写真を撮影

デジカメでレトロな思い出写真を撮影

90年代から2000年代にかけて、旅の思い出作りに欠かせなかったコンパクトデジタルカメラ。現在、エモい雰囲気の写真が撮れると若者を中心に再流行している。本プランでは、滞在中グループに1台デジカメを無料で貸し出す。現代のスマホにはない、どこか懐かしいレトロな質感の写真でゲレンデでの思い出を残すことができる。さらに、撮影したデータはその場でスマホにつないで全て持ち帰ることができ、お気に入りの一枚はシールプリントもできる。