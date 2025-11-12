1月1日、サンリオキャラクターとGUのコラボアイテムが発売されることに。ハローキティとポムポムプリンのルームウェアなど、可愛いアイテムが登場します!!

今回のコラボでは、レトロかわいいハローキティとポムポムプリンのイラストがかわいい、スウェットやふわふわな‘なりきり’ルームウェアが登場。ピンク・ライトブルー・クリームのパステルカラーに、ホワイトとネイビーの全5色で、どれもふんわり可愛いですよね。キッズも大人も着られるサイズ感で、親子や兄弟でおそろいにできるのも嬉しいポイント。

ラインアップはこちら!

■WOMEN, XS-3XL(画像上段・中段)

ヘビーウェイトスウェットショートパーカ Sanrio characters(ホワイト/ネイビー)… 2,990円

マシュマロフィールフルジップパーカ Sanrio characters(ピンク/クリーム)… 2,990円

マシュマロフィールラウンジセット Sanrio characters(ピンク/ライトブルー)… 3,990円

■KIDS, 100cm-160cm(画像下段)

GIRLSスウェットプルオーバー Sanrio characters(ピンク/クリーム)… 1,990円

GIRLSスウェットパーカ Sanrio characters(ホワイト/ネイビー)… 1,990円

発売日は2026年1月1日なのですが、SNSではすでに話題に。「まってめっちゃ可愛いんだけどっ」「キティちゃん耳ついてるやつ 欲しい」「かわいい!プリン」「今年の冬パジャマはコレに決まり…!」といった声が多数寄せられています。身も心もほっこり温めてくれるキティとプリンのルームウェア。今からお正月が待ち遠しいですね。

