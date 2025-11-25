ガールズグループ・HANAが25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席。個性際立つ衣装で魅了した。

HANA

HANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4月にメジャーデビューした。

この日、個性際立つ衣装で登壇した7人。YURIは「私たちは個性を大事にしているので、一人ひとり違った形、色、素材とか、すごくみんなの良さが際立っている衣装なんじゃないかなと思います」と語った。

YURIは美脚や美背中が際立つ緑のミニドレスを着用。「形はシンプルなんですけど、サテンの生地なのでゴージャスに着られるというのがポイントだなと思っていて、シンプルなのにゴージャスに着られるというのがお気に入りです」と話した。

「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード。

今年は、VERDY(デザイナー)、大月壮士(デザイナー)、北川景子(俳優)、佐野勇斗(俳優)、Snow Man(アーティスト)、HANA(アーティスト)、見上愛(俳優)、横浜流星(俳優)が受賞した。