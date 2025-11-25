メリーチョコレートカムパニーは12月23日、バレンタイン商品の予約をメリーチョコレート公式オンラインショップで開始する。

ポケモン meets メリーチョコレート

2026年のバレンタイン商品として、ポケモンをイメージした新作チョコレートが登場する。ポケモンたちをドット絵で表現し、懐かしさの中にも新しさを感じるデザインに仕上げた。中にはポケモンをイメージしたチョコレートを集めた。

「くさタイプ・ほのおタイプ缶」(1,944円)は、くさタイプのポケモン、フシギダネとその進化形フシギソウ、フシギバナ、ほのおタイプのポケモン、ヒトカゲとその進化形リザード、リザードンを円柱缶にデザインし、アーモンドチョコレートといちじくチョコレートを詰めた商品。

「みずタイプ・でんきタイプ缶」(1,944円)は、みずタイプのポケモン、ゼニガメとその進化形カメール、カメックス、でんきタイプのポケモン、ピチューの進化形、ピカチュウ、ライチュウを円柱缶にデザインし、クランベリーチョコレートとペカンナッツチョコレートを詰めた。

毎年人気のアソートボックスシリーズに「メタモン」が仲間入り(6個入 1,512円)。シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせた。

「アソートボックス(ポケモン集合)」(6個入 1,512円)には、コダック、ヤドン、ヤドラン、カビゴンなどおなじみのポケモン達が集合。シンプルで愛らしい缶のデザインに、それぞれポケモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせた。

今年の「伝説のポケモン缶セット」(8個入 2,160円)には、ホウエン地方のカイオーガ、グラードン、レックウザと、シンオウ地方のディアルガ、パルキア、ギラティナが登場。それぞれのポケモンをイメージしたチョコレートを詰め合わせた。

「チョコクッキー入りポーチ(イーブイフレンズ)」(8個入 1,980円)は、イーブイとその進化形であるブラッキーやグレイシア、ニンフィアたちを表裏でデザインしたポーチに、チョコクッキーを詰め合わせた商品。モンスターボール型のチャーム付き。

「ゴーストタイプ ブックボックス」(92g(16枚)2,160円)は、重厚感のあるムラサキ色のブック型ボックスにゴーストタイプのポケモンをデザイン。モンスターボールや枠には箔を使用し高級感漂うパッケージに仕上がっている。

「でんきタイプ ボックス」(10個入 1,620円)には、ピカチュウやプラスル、マイナン、デデンネなどのでんきタイプポケモンがデザインされたボックスに、コーラ味とレモンスカッシュ味のはじけるキャンディ入りチョコレートを詰めた。

商品の予約は、2025年12月23日からメリーチョコレート公式オンラインショップで開始する(商品は1月中旬より順次出荷予定)。バレンタイン特設ページは12月23日10時に公開予定。また、2026年1月中旬からは全国百貨店の対象店舗で順次展開する。取扱店舗は特設サイトで確認できる。