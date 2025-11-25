ウエルシア薬局は、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia」から、「幸せに包まれよう!ホワイトチョコで包んだイチゴ」を11月12日より全国のウエルシア薬局にて発売する。

いちご×ホワイトチョコの組み合わせは、冬になると必ず店頭に並ぶ定番スイーツとして、長年多くの人に親しまれてきた。近年では、自分へのご褒美やちょっと贅沢なおうち時間を彩るスイーツとして人気が高まり、リラックスタイムのお供として需要が拡大している。

ウエルシア薬局では、こうした嗜好の変化に着目し、「ドラッグストアでも上質なチョコレートを気軽に楽しめるように」という想いから本商品の開発をスタートした。健康や美容への関心が高い層にも受け入れられるよう、素材や製法のひとつひとつにこだわりながら、手に取りやすい価格でプチ贅沢を叶えることを目指している。

その想いをかたちにするため、チョコレートの第一人者であり“味覚の魔術師”と称される世界的ショコラティエ・土屋公二シェフを監修に迎えた。数十種類のホワイトチョコを試作する中で、いちごの酸味を引き立てるために、レモンパウダーをブレンド、さらにヨーグルト風味に仕上げた。土屋シェフの助言の下、約一年半をかけて、軽やかで上品な甘さを実現した。

仕事や家事、学業など、日々それぞれの場所で頑張る人たちが、“ほんのひと粒で気持ちがふっとやわらぐ”ような時間を過ごせるように。そんな想いを込めて、甘酸っぱいフリーズドライいちごとまろやかなホワイトチョコを、絶妙なバランスで掛け合わせた。「日常の中の小さな幸せ」を感じられるご褒美スイーツとして楽しんで欲しい。

商品特長を紹介する。

1つ目、ショコラティエ・土屋公二シェフ監修による上質な味わい。

“味覚の魔術師”として知られる土屋公二シェフが監修。スイーツ専門店で使用される上質なクーベルチュールチョコレートを採用し、絶妙なミルク感と甘味のバランスがとても良く、後味もミルク感を楽しめる味わいに。いちごの酸味とホワイトチョコのやさしい甘みが最大限引き立つ味わいを追求した。数十種類のホワイトチョコを試作し、約1年半かけて完成させた特別なレシピ。

2つ目は、“極薄コーティング”が生む軽やかな口どけ。

ユウカ社の独自製法により、チョコレートを限界まで薄くコーティング。くぼみ部分まで均一にチョコがかかるようミリ単位で調整し、口に入れた瞬間、いちごの食感とチョコのとろけるような口どけを同時に楽しめる。

3つ目、 レモン&ヨーグルト風味の絶妙なバランス。

土屋シェフにより、チョコレートにはごく少量のレモンパウダーをブレンドし、さらにヨーグルト風味に仕上げた。これにより、後味に軽やかな酸味が加わり、すっきりと上品な甘さを演出する。酸味・甘味・食感の“三拍子”がそろった、冬にぴったりのいちごチョコレート。

4つ目は、環境配慮の取り組み。

容器包装には、環境に配慮したバイオマスインキ(10%)を使用している。

商品概要は以下の通り。

商品名は、幸せに包まれよう!ホワイトチョコで包んだイチゴ。

容量は、45g。

原材料名は、チョコレート(ココアバター、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳)(国内製造)、乾燥いちご、植物油脂、砂糖、レモン果汁パウダー/乳化剤(大豆由来)、香料。

栄養成分表示は、1袋(45g)当たり エネルギー268kcal、たんぱく質3.3g、脂質18.7g、炭水化物22.0g、食塩相当量0.08g(推定値)。

価格は398円。11月12日発売。