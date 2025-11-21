スターバックス コーヒー ジャパンは、11月26日よりスターバックス ホリデー第2弾として、ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうホリデーシーズンにぴったりの「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」を発売する。

スターバックス ホリデー第2弾

第1弾に引き続き今年のホリデーシーズンのテーマは"JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -"。街がきらめき、人と人が笑顔でつながるこの季節。そんなホリデーならではの高揚感とぬくもりを、心までとろけるようなスモアの味わいで表現した。

「スモア チョコレート ラテ」(Tall 609円〜)は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。

「スモア チョコレート フラペチーノ」(678円〜)は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わい。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりの一杯となっている。

また、艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー&チョコレートタルト」(570円〜)が同日登場する。

「ホット アップル サイダー」(Tall 589円)

日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジ。この「アップルサイダー」をスターバックスらしくシンプルかつ洗練された味わいに仕立てた。

「ホット アップル サイダー」(Tall 589円)は、一杯一杯丁寧にバリスタがスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピング。一口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしい甘みとともに豊かな食感が広がる。

「ホット アップル サイダー」先行販売

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、「ホット アップル サイダー」を発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売を実施する。期間は、2025年11月21日〜25日となる。

期間中、1会計あたり700円以上のeGiftを2回贈るとeGiftを贈った人にも、スターバックスから500円分のドリンクチケットをプレゼント。ホリデー期間のわくわくとした気持ちをのせて、繋がりを感じられる特別な体験を楽しんでほしい。