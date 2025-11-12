ブルボンは11月11日から、ミルクティーの香りとコクを閉じ込めた「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」を、期間限定で販売する。

生チョコトリュフ芳醇ミルクティー

同商品は、なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた大粒のトリュフチョコレート。

生チョコレートには北海道産生クリームを加え、"世界三大銘茶"の一つであるウバ紅茶の粉末を加えた。とろける食感とミルクティーの華やぐ香りあふれる風味が楽しめる。

価格はオープン。