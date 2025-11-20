メリーチョコレートカンパニーは、バレンタイン限定コレクション「キャラメル浪漫」を、12月23日より公式オンラインショップで予約を開始する。

「キャラメル浪漫」は、大正浪漫が残した文化と、大正時代から今日においてもずっと変わらないキャラメルへの魅力を融合させたバレンタイン限定コレクション。現代においてもなお魅力を放っている大正浪漫の世界観と、時代を超えて魅了し続けるキャラメルの憧れを今の人にもっと知ってもらいたい、そんな思いで誕生した。

「キャラメルチョコレイト」は、フルーツ×キャラメルの組み合わせが楽しめる2層のチョコレートや、とろりとした食感のミルクキャラメルなど、「キャラメル×チョコレート」の魅力満載のアソートである。

「キャラメルミルフィーユ」は、カリッと食感の香ばしいアーモンドとキャラメルチップ、ふんわりとしたカカオキャラメルクリーム、サクッとほどけるパイが織りなす幸せ溢れる商品となっている。

「塩キャラメルトリュフ」は、キャラメルパウダーを合わせたミルクチョコレートに、キャラメルフレークやチョコクランチなどを混ぜ合わせた食感の楽しいトリュフ。ほんのり感じる塩味がアクセント。

「キャラメル浪漫ボックス」は、キャラメル浪漫の「キャラメル×チョコレート」の味わいがすべて楽しめる、キャラメルづくしのアソートボックス。

メリーチョコレート公式オンラインショップでの予約は、2025年12月23日から開始となる(商品は2026年1月中旬より順次出荷予定)。また、2026年1月上旬より全国百貨店・量販店の対象店舗で順次展開予定である。