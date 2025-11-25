テルマー湯新宿店は、11月26日「いい風呂の日」から早朝の追加料金が無料になる朝得割引を開始する。月〜木曜日は2,000円(一般料金)、土曜日・日曜日・祝日は2,300円(一般料金)の6時～9時に入館した際の早朝追加料金が毎日無料になる。

朝得割引

テルマー湯新宿店では、これまで12時間だった最大利用時間を10月1日より最大24時間に延長した。

それに伴い、朝得割引と合わせて月〜木曜日は2,900円(一般料金)の入館料金のみで朝6時から深夜24時まで最大18時間利用可能になる。金曜日は3,000円(一般料金)、土曜日・日曜日・祝日および特定日は3,900円(一般料金)の入館料のみで、最大18時間利用可能に。

なお、会員入館料はすべての曜日で一般入館料から200円割引、24時以降の利用の場合、別途深夜追加料金が加算される。

最大利用時間を24時間に延長

最大24時間滞在した場合は、深夜追加料金とあわせて月〜木曜日は4,900円(一般料金)、金曜日は5,300円(一般料金)、土曜日・日曜日・祝日および特定日は6,200円(一般料金)で利用可能。なお、会員料金はすべての曜日で合計400円割引になる。

なお、同施設は年中無休で、岩盤浴料金は+900円となる。

新宿天然温泉テルマー湯は、東京都新宿区歌舞伎町にある都心最大級の温浴施設。露天風呂は中伊豆から天然温泉を運んでおり、男性浴室9種類、女性浴室10種類の異なる浴槽と男女それぞれ2種類のサウナを有する大きな浴室が備えられている。浴室清掃は深夜3時〜6時に実施するため、直後はいちばん風呂を楽しめる。

新宿天然温泉テルマー湯

またコワーキングスペースも1Fロッカールーム前(男女別)、B1Fリラックスラウンジ奥(男女共用)で合計3箇所完備しているため、リモートワークも可能。

コワーキングスペース