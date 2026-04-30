好きな水族館ランキング! マニアや水族館好き必見の20選を紹介

幼い頃に家族と、学生時代にデートで、なんとなく一人で……など、水族館にまつわる思い出がある人も少なくないのではないでしょうか。旅行で訪れた土地で水族館に行く人も多いようです。水族館という非日常空間で大きな水槽の中の魚たちを見ていると、不思議とリラックスして日常の疲れも吹き飛んでしまいます。また、これから暑くなってくる季節にピッタリなインドア施設でもあります。

そこで今回、マイナビニュース会員に「好きな水族館」をテーマとしたアンケートを実施し、ランキング形式にまとめました。誰もが知る大型水族館から地方の水族館まで、その好きな水族館を支持した理由もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください(※金額は2026年4月時点のものです。)

みんなが好きな水族館をランキング形式で紹介します

好きな水族館ランキング

マイナビニュース会員に「好きな水族館」をテーマにアンケートを実施したところ、結果は以下のようになりました。

1位:海遊館(13.0%)

2位:サンシャイン水族館(12.0%)

3位:沖縄美ら海水族館(10.5%)

4位:マクセル アクアパーク品川(8.3%)

5位:名古屋港水族館(6.5%)

6位:鴨川シーワールド(5.1%)

6位:八景島シーパラダイス(5.1%)

8位:鳥羽水族館(4.7%)

9位:すみだ水族館(4.3%)

10位:葛西臨海水族園(4.0%)

11位:新江ノ島水族館(3.3%)

12位:京都水族館(1.8%)

12位:アクアワールド茨城県大洗水族館(1.8%)

12位:マリンワールド海の中道(1.8%)

15位:四国水族館(1.1%)

15位:沼津港深海水族館～シーラカンス・ミュージアム～(1.1%)

17位:ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス(0.7%)

18位:下田海中水族館(0.4%)

19位:九十九島パールシーリゾート(0.4%)

マニアさん必見? みんなが好きな水族館一覧

ここからは、上位にランクインした水族館の特徴や支持した人のコメントを紹介します。

1位 海遊館(13.0%)

世界最大級の水槽「太平洋」を中心に、ジンベエザメが悠々と泳ぐ姿が圧巻。螺旋状の館内構造により、同じ水槽を異なる視点から何度も楽しめるのが特徴です。環太平洋の自然環境を再現した展示はスケールが大きく、都市型水族館でありながら「海の中を旅する感覚」を味わえる点が魅力と言えます。

この水族館をおすすめする理由

・「ジンベエザメの豪快さは、まさにここでしかお目にかかれない」(41歳男性)

・「水槽の周りを周回できて、好きな角度から眺められること」(38歳男性)

・「大きく綺麗な施設でいつ行っても満足」(47歳男性)

・「とてもおしゃれな外観でデートするにはぴったりな水族館だからです」(44歳男性)

・「大阪で一番有名だから」(49歳男性)

・「立体的な構造で自分の周りをぐるっと囲むような水槽が印象的だから」(43歳男性)

・「魚や、海の動物の種類と数が圧倒的に多いので、迫力が一番あると思います」(41歳男性)

・「飽きない作りになっているし、近くに遊ぶスポットもそれなりにあるため」(45歳男性)



住所:大阪府大阪市港区海岸通1－1－10

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:不定休

入館料:大人 2,700円～3.500円/こども(小・中学生) 1,400円～1,800円/幼児(3歳以上) 700円～900円

2位 サンシャイン水族館(12.0%)

ビル屋上という立地を活かしたサンシャイン水族館のコンセプトは「天空のオアシス」。特に空中を飛ぶように泳ぐペンギン展示は唯一無二で、都会の景色と海の生き物が融合した非日常空間を演出しています。夜間はライトアップによる幻想的な雰囲気も楽しめ、デートや仕事帰りにも立ち寄りやすい都市型水族館として人気です。

この水族館をおすすめする理由

・「サンシャインは水族館だけではなくて、エンタメ要素満載なのでおすすめです」(47歳男性)

・「都心で近く、プラネタリウムも見られる」(46歳男性)

・「手軽に行けるわりに、展示も充実しているからおすすめです」(47歳男性)

・「池袋の街中にあり、アクセスしやすいため」(45歳男性)

・「昔から通っていて愛着がある」(49歳男性)

・「初めて行った水族館だから」(48歳男性)

・「たくさんの魚がいるから」(33歳男性)



住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 屋上

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:不定休

入館料:大人 2,600円～3,200円/こども(小・中学生) 1,300円/幼児(4歳以上) 800円

3位 沖縄美ら海水族館(10.5%)

巨大水槽「黒潮の海」で複数のジンベエザメやマンタが共泳する光景は、国内屈指の迫力。沖縄の海をそのまま切り取ったような展示が特徴で、サンゴ礁や深海生物まで幅広く体感できます。

この水族館をおすすめする理由

・「魚の種類も多くて展示の仕方も独特で見ごたえがありますね」(42歳男性)

・「ジンベイザメなどの大きい魚がいてインパクトある」(48歳男性)

・「壮大で美しいと思ったから」(47歳男性)

・「やっぱりジンベエザメが圧巻」(41歳男性)

・「規模が大きくて楽しめるから」(35歳男性)



住所:沖縄県国頭郡本部町石川424番地

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:不定休

入館料:大人 2,180円/高校生 1,440円/小・中学生 710円/6歳未満 無料

4位 マクセル アクアパーク品川(8.3%)

マクセル アクアパーク品川は音や光、映像を融合させたエンタメ型水族館です。特にイルカショーはプロジェクションマッピングや音楽と連動し、季節ごとに演出が変わるのが特徴。館内もデジタルアートのような空間演出が施されており、従来の水族館とは一線を画す「体験型レジャー施設」として若年層を中心に支持を集めているようです。

この水族館をおすすめする理由

・「子どもが小さい頃に行きました。展示の仕方がとてもよかったです。イルカショーもおもしろかった」(49歳男性)

・「新幹線の駅が最寄り駅のためアクセスがいい」(39歳男性)

・「イルカショーのイルミネーションがよかったから」(40歳男性)

・「楽しいイベントがたくさんやっているから」(41歳男性)

・「都心なので交通の便がよい」(44歳男性)



住所:東京都港区高輪4-10-30(品川プリンスホテル内)

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:年中無休

入館料:大人 2,800円/小・中学生 1,300円/幼児(4歳以上) 800円

5位 名古屋港水族館(6.5%)

シャチやイルカのダイナミックなパフォーマンスが見どころで、大型プールを活かした迫力あるショーが人気です。北館と南館に分かれ、南極から日本近海までテーマ別に海の生態を学べます。研究・教育機関としての側面も持ち、エンタメと学びを両立したバランスのよさが特徴と言えるでしょう。

この水族館をおすすめする理由

・「駅から徒歩で行けますし、都会からは離れていて混雑も緩和できるので水族館に集中できると思います」(43歳男性)

・「イルカの水槽が非常に大きいこと。潜水服の展示がいい味を出している」(34歳男性)

・「ペンギンが泳いでいる姿を見るのが好きだから」(48歳男性)

・「イルカがすごくかわいかったし、ショーもおもしろいから」(45歳男性)

・「名古屋観光のついでに寄れる位置にあるから」(37歳男性)



住所:愛知県名古屋市港区港町1番3号

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日が休館、その他、期間によって変動あり)

入館料:大人 2,030円/小・中学生 1,010円/幼児(4歳以上) 500円

6位 鴨川シーワールド(5.1%)

シャチの豪快なパフォーマンスが見られることで有名な鴨川シーワールド。観客席まで届く水しぶきと迫力あるジャンプは唯一無二の体験と言えるでしょう。イルカやベルーガの知能の高さを活かした演出も見応えがあり、海沿いのロケーションと相まって「海のダイナミズム」を全身で感じられる点が魅力の水族館です。

この水族館をおすすめする理由

・「千葉県人ですから、地元のおすすめです」(43歳男性)

・「ショーがたくさんあって楽しかったから」(48歳男性)

・「適度に空いていて快適に園内を散策できました」(48歳男性)

・「昔旅行で立ち寄った記憶があるので」(48歳男性)



住所:千葉県鴨川市東町1464-18

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:不定休

入館料:大人 3,300円/こども(小・中学生) 2,000円/幼児(4歳以上) 1,300円/65歳以上 3,000円

6位 八景島シーパラダイス(5.1%)

八景島シーパラダイスは、水族館とアトラクションが一体となった複合型レジャー施設です。複数の水族館エリアに加え、アトラクションやショー、ふれあい体験が充実しており、一日中楽しめます。海に囲まれた立地で開放感もあり、家族連れからカップルまで幅広い層に支持されています。

この水族館をおすすめする理由

・「4つの水族館と遊園地があり楽しかったからです」(33歳男性)

・「生き物の種類が多い。楽しめる」(25歳男性)

・「遊園地もあって楽しい」(44歳男性)

・「イルカショーが秀逸で楽しい」(47歳男性)



住所:横浜市金沢区八景島 横浜・八景島シーパラダイス

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:年中無休

入館料:大人・高校生 5,700円/小・中学生 4,100円/幼児(4歳以上) 2,400円/シニア(65歳以上) 4,100円

8位 鳥羽水族館(4.7%)

日本で唯一ジュゴンを見られる水族館として有名で、ラッコやセイウチなどの人気動物も多く、バラエティ豊かな展示が魅力です。順路が決まっていない自由観覧型の構造で、自分のペースで回れる点も特徴的で「発見の楽しさ」が広がる施設と言えるでしょう。

この水族館をおすすめする理由

・「来館者を楽しませる工夫が随所に施されており、快適に楽しめました。特にラッコの餌やり見学がよかったです」(33歳男性)

・「ジュゴンがすごくて感動したから」(40歳男性)

・「ジュゴンはここでしか見られないため」(43歳男性)



住所:三重県鳥羽市鳥羽3-3-6

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:年中無休

入館料:大人 2,800円/小・中学生 1,600円/幼児(3歳以上) 800円

9位 すみだ水族館(4.3%)

東京スカイツリー内にある都市型水族館で、洗練された空間デザインが特徴。クラゲ展示は光と水の演出が美しく、アートのような没入感を体験できます。ペンギンプールも屋内最大級で間近に観察でき、コンパクトながら「癒やしと美しさ」に特化した大人向けの空間として人気があるようです。

この水族館をおすすめする理由

・「魅力的な展示が多いから」(43歳男性)

・「イベントがユニークでよいから」(45歳男性)

・「チンアナゴがかわいかったから」(34歳男性)

・「かなりデートに使えました」(35歳男性)



住所:東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:年中無休

入館料:大人 2,700円/高校生 2,00円/小・中学生 1,400円/幼児(3歳以上) 900円

10位 葛西臨海水族園(4.0%)

ガラスドームが象徴的な開放感ある施設で、クロマグロの群泳展示が大きな見どころ。都立施設ならではの手頃な入園料もあり、気軽に訪れつつ本格的な展示を楽しめるバランスのよさが支持されているようです。

この水族館をおすすめする理由

・「マグロが回遊している迫力が魅力的」(48歳男性)

・「公園と併設しており、いろいろ遊べる」(48歳男性)

・「公園やディズニーなど周辺施設が充実しているから」(47歳男性)

・「マグロが好きでアクセスがよいから」(31歳男性)



住所:東京都江戸川区臨海町6-2-3

営業時間:日によって異なる。詳細はHPより

休館日:毎週水曜日(水曜日が祝日の場合は翌日が休館、その他、期間によって変動あり)

入館料:大人 700円/中学生 250円/都内在住または在学の中学生 無料/小学6年生まで 無料/65歳以上 350円

好きな水族館をランキング形式で紹介しました

本記事では、好きな水族館ランキングを詳しく解説しました。

南極や深海、アマゾンの水辺、日本近海など、さまざまな環境で生きる水辺の生き物たちの生態を見ることができる水族館。ただ楽しめるだけでなく、大きな学びを得ることもできます。今回紹介した水族館は、どこも個性豊かで、自然の理解を深めるための工夫が凝らされています。

間近に迫るGWには、水族館を訪れてみてはいかがでしょうか? 水辺の生き物たちがやさしく迎えてくれるはずです。

調査時期:2025年7月14日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計302人

調査方法:インターネットログイン式アンケート



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