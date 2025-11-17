楽久屋は11月30日、「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」を、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内にグランドオープンする。

「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」俯瞰図

同社では、東京・千葉・茨城・山梨・岐阜・大阪で14店舗を運営しており、今回が15店舗目となる。

同施設は、銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナのすべての魅力を融合させた"ニュータイプ銭湯"を目指す「湯舞音」シリーズの新ブランド。ハードルが高いと感じられがちなアウトドアサウナを、気軽に楽しめる価格とコンテンツで提供する。

施設は男女別の浴室と男女共用の屋外エリアで構成。男女別浴室には露天風呂、彩り湯、深さ90cmの冷水風呂を用意し、サウナでは同社名物の爆風ミュージックロウリュも体感できる。

アウフグース

男女共用の屋外エリア「WELLNESS GARDEN」では、サウナ着や水着で利用可能で、くつろぎ湯、水風呂、深さ120cmのプールを備える。サウナはペレットストーブを導入した「ROCK SAUNA」と、ミュージックロウリュやアウフグースが楽しめる「ENTAME SAUNA」の2種類を用意。休憩スペースやレストランスペースも完備している。

料金は、時間制とフリータイム制を導入しており、平日が大人60分 700円、120分 1,000円、180分 1,300円。フリータイム1,950円(レンタル品付き)。12歳未満は、180分まで300円、180分以降500円。

休日が大人60分 900円、120分 1,200円、180分 1,500円。フリータイム2,150円(レンタル品付き)。12歳未満は、180分まで300円、180分以降 500円。

回数券は9,000円(大人フリータイム5回分)。