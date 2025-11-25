11月も最終盤。これから年末にかけては様々なイベントが開催され、街はいっそう華やかさ増していきます。お気に入りのスイーツ片手に、イルミネーションの中をそぞろ歩きするのも楽しいですね。

本記事では、ファミリーマートで11月25日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ラムレーズン入りのバスクチーズケーキ、人気キャラクターのミルク味のまんまる焼き、プリンアイスをバタークッキーで挟んだアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年11月・12月の新作5品まとめ(11月25日発売予定)

本記事ではファミリーマートで11月25日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

11月25日発売の新商品は、香り豊かなラムレーズン入りバスクチーズケーキ、つるもち食感の2本入りみたらし団子、カスタードとホイップのダブルクリーム仕立てのエクレア、「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」のミルク味のまんまる焼き、プリンアイスをしっとりバタークッキーで挟んだサンドアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ラムレーズンバスクチーズケーキ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

香り豊かなラムレーズン入りのバスクチーズケーキ。洋酒使用(アルコール分0.7％)の商品となります。数量限定での販売です。

なお、スイーツ系のラムレーズン商品としてはほかに、パン「ラムレーズンショコラフランス」(180円)、パン「ラムレーズンバターメロンパン」(190円)、デザート「大人のラムレーズンタルト」(288円)、デザート「トロバタ ラムレーズンサンド」(278円)、お菓子「香り豊かなザクザク食感ラムレーズンクランチ」(230円)、お菓子「華やかで芳醇な香りラムレーズンチョコ」(248円)、アイス「メイトー たっぷりラムレーズン」(270円)なども用意しています。

「こだわり醤油のみたらし団子2本入」(172円)

価格 : 172円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

つるもち食感のみたらし団子2本入り。吟造り醤油を使用した風味ゆたかなみたらしを使用しています。

「Wクリームエクレア」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

カスタードクリームとホイップクリームのダブルクリーム仕立てのエクレアです。

「おぱんちゅうさぎ&んぽちゃむ まんまる焼き」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

イラストレーターの可哀想に!が手掛けるキャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」のミルク味のまんまる焼き。焼き印は全9種、シールは全12種です。焼き印とシールの組み合せはランダムです。ファミリーマート限定商品となります。

「赤城 しっとりクッキーのプリンサンド」(230円)

価格 : 230円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

プリンアイスをしっとりしたバタークッキーで挟んだサンドアイス。たまご感のあるプリンをイメージしたプリンアイスに、ほろ苦カラメルソースを組み合せた、最後まで満足感のあるアイテムです。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

11月25日発売の新商品は、香り豊かなラムレーズン入りの「ラムレーズンバスクチーズケーキ」、つるもち食感+風味ゆたかな「こだわり醤油のみたらし団子2本入」、カスタードクリームとホイップクリームをダブルで味わえる「Wクリームエクレア」、「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」の焼き印+シール付きの「おぱんちゅうさぎ&んぽちゃむ まんまる焼き」、プリンアイスをしっとりしたバタークッキーで挟んだ「赤城 しっとりクッキーのプリンサンド」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

