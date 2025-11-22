うぉい! マジか! マジなのか〜〜〜〜〜!!!!? ファミリーマートの大人気シリーズ「極旨 黒豚まん」(240円)に、この冬だけの新フレーバー「極旨 黒豚まんてりやき」(240円)が数量限定で登場するらしい。ちなみに「極旨 黒豚まん」は2秒に1個のペースで売れてるらしいぞ? だってアレ、マジでウマいもんな〜。

期間限定の新フレーバーは、淡路島産玉ねぎの甘みと黒豚の旨味を上品なてりやきソースで包み込んだ一品だそうで、発売は11月25日からスタート。寒さが深まる秋冬シーズン、これを食べなきゃ越冬なんてできっこないっしょ!

累計販売数7000万食突破の人気シリーズから「極旨 黒豚まんてりやき」が登場

「極旨 黒豚まんてりやき」は、具材比率50%にこだわり、国産黒豚と玉ねぎを100%使用した同シリーズは2019年の発売以来、累計販売数7,000万食を突破。昨年末には「ジャパン・フード・セレクション」の食品・飲料部門でグランプリも受賞している。いやホント、「極旨 黒豚まん」はマジでウマいのよ。繰り返す。「極旨 黒豚まん」はマジでウマいのよ〜!

新フレーバー実食!! ワイルドかつ高級感も…もちろん激ウマだった!

で、今回の新フレーバーは、アンケート調査で「食べてみたい味」第2位となった"てりやき味"を商品化。こだわりの調味料を使い、深みのある味わいに仕上げているという。

勝手な想像だが、ファミマにとって「極旨 黒豚まん」シリーズはガチでスベるわけにはいかない商品であるはず。きっと、新作の「極旨 黒豚まんてりやき」もかなりの情熱と執念を注ぎ込んだ自信作に違いない。

ということで、今回は一足先にゲットすることに成功。ただし、まだ発売されていないため、冷凍の状態での入手となった。ということで、さっそく蒸してまいりましょう!

しっかり蒸籠で30分ほど蒸したら……

完成! く〜、この中華まん特有のホッコリする香りがたまりませんな〜! 本筋とは関係ないけど、乾燥しがちなリビングもいい具合に加湿されております!

一応、あの紙袋に包装して……

完璧! 「極旨 黒豚まんてりやき」! さっそく中身をチェックさせてもらいやしょう。

おっほ〜! バッキバキにウマそうじゃないの〜! てりやきソース、わかりやすく入ってる! テリッテリやんけ!

それではさっそく、いただきましょう! パクッ……熱ッ……はふはふ……。

う〜〜〜〜〜わ……うううっっっめぇぇぇぇぇぇ!!!! ヤバい、めちゃくちゃウマいんですけど!

てりやきソースは甘みと塩っけのバランスが最高にヤミツキ。淡路島産玉ねぎを100％使用した特製てりやきソースとのことだが、なるほど、玉ねぎの甘味を引き出していたのか……。味付けには厳選した醤油や九重味淋「九重櫻」など、めちゃくちゃこだわった調味料を使用しているらしい。

国産黒豚を100%使ったという肉はめちゃくちゃジューシーで、「極旨 黒豚まん」シリーズらしい肉々しいワイルドな食感が楽しめる。高級感もある。ウマ〜……。中華街とかでも通用するくらい本格的なのに、“てりやき”という和のフレーバーになっているところにもオリジナリティを感じるじゃないか。このクオリティとオリジナリティのダブルパンチはなかなかお目にかかれませんよ。ああ、ウマい!

個人的には、ファミマでレジに行くと、毎回「極旨 黒豚まん」、もしくは「ファミチキ(レッド)」のどちらを買うかで猛烈に迷うのだが、今回、新たな選択肢として「極旨 黒豚まんてりやき」が加わってしまったことになる。

これは困った……。レジ前で悩んでると「なんか怪しい人がいる」みたいに思われちゃいそうだから、なるべく流れるように注文と会計を済ませるよう努めていたんだけど、これじゃあますます悩んでしまう。店員さん、申し訳ない。先に謝っておきたい。申し訳ございません。だけど、こんな豪華ラインナップで即決は無理でしょ……?

改めてアナウンス。発売は連休明けの11月25日からスタート。悪いことは言いません。試さなきゃ損でござんす。