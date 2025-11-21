ファミリーマートは11月25日、2025年クリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とコラボレーションをした商品6種類を全国のファミリーマートで順次発売する。

BE:FIRST監修のお弁当やスイーツが登場

各メンバーが監修した商品を期間限定で発売する。メンバーそれぞれをイメージして、BE:FIRSTと一緒に選んだ6種類のラインアップ。スイーツからガッツリ系まで、グループの魅力を感じられる商品を展開する。商品パッケージにはBE:FIRSTのロゴをデザイン。店内のPOPでは担当メンバーと一押しポイントを紹介している。

SHUNTOさんが監修した「ねぎ塩豚カルビ重(麦飯)」(570円)は、香ばしく焼き上げた豚バラ肉に、にんにくやごま油など風味豊かな塩ダレをトッピングした商品。

「もはや名前だけでおいしい。麦飯、塩だれ、漬物の組み合わせが最高です!」(SHUNTOさん)

「生姜と胡麻香るさばおむすび」(198円)は、LEOさんが監修した。ごはんにも、中の具材にも、さばを使用し、口いっぱいにさばの旨みと豊かな香りを感じられる。

「さばの旨みとごはんのバランスにこだわっていて、皆さんにご納得いただける商品になっていると思います!」(LEOさん)

RYUHEIさんが監修した「抹茶&マスカルポーネのクレープ」(298円)は、抹茶のクレープ生地で、抹茶ホイップクリームとマスカルポーネクリームを包んだクレープ。中には、抹茶チョコソースも入っており、抹茶感をしっかりと楽しめる一品。

「抹茶とマスカルポーネの組み合わせが最高においしいです!甘すぎずしっかり抹茶感があります」(RYUHEIさん)

「ふわふわボンブケーキ キャラメル味」(158円)はJUNONさんが監修。ふんわりとしたキャラメル味のボンブケーキに、2種のキャラメルクリームをサンドした。

「ふわふわの生地にキャラメルの風味が広がって、やさしい甘さがちょうどいいです!」(JUNONさん)

「ウインナーのおつまみペペロンチーノ」(280円)は、MANATOさんが監修。冷たいまま食べるミニペペロンチーノにウインナーとブロッコリー、フライドガーリックをトッピングした。

「ウインナーとガーリックの組み合わせがクセになります!冷たくてもめちゃくちゃおいしくて、サラダやちょっとしたおかずにおすすめです」(MANATOさん)

「辛味噌だれの油そば」(598円)はSOTAさんが監修した。中太の麺に特製醤油だれを合わせた油そばで、旨辛の辛味噌に、フライドオニオンで香ばしさもプラスしている。

「優勝です!ご褒美級のおいしさなので、頑張った日にぜひ食べてみてほしいです」(SOTAさん)

オリジナルブロマイドがファミマプリントに登場

「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)

店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、オリジナルブロマイド「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)を11月25日10時から2026年1月31日の期間限定で発売する。クリスマスカタログの世界観をそのままに、L判サイズのブロマイドとして、絵柄を選んで購入できる。

「BE:FIRST Christmas Photo」(500円)

10店舗で特別ラッピング店舗が登場

「ファミマクリスマス with BE:FIRST」特別ラッピング店舗では、11月25日～12月25日まで、店舗外観にメンバーの特大ポスターが登場し、店内各所にも装飾が施される。

さらに、「FamilyMartVision」では10月29日にリリースされたBE:FIRSTのデビュー4周年を記念したベストアルバム「BE:ST」に収録されているミュージックビデオや、特別ラッピング店舗限定のスペシャル動画も放映する。

今回の特別ラッピング店舗は、全国のファンが楽しめるよう、北は北海道から、南は九州まで選定した。BE:FIRSTにちなんで、「一番町」や「一番街」など、"1番"が店名に含まれる店舗もラインアップに加え、遊び心あるセレクトとなっている。

対象となる店舗は、札幌北1条東11丁目店(北海道札幌市)、青葉通一番町店(宮城県仙台市)、一番町店(東京都千代田区)、西池袋一番街店(東京都豊島区)、渋谷消防署南店(東京都渋谷区)、熱田一番町店(愛知県名古屋市)、中村名駅東店(愛知県名古屋市)、K2茶屋町西店(大阪府大阪市)、紙屋町東店(広島県広島市)、警固公園前店(福岡県福岡市)の全10店舗。なお、仙台市では青葉通一番町店に加え、「一番」と名の付く周辺店舗でも店内装飾を実施する。

抽選でサイン入りポスターが当たる

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミペイ払いで商品を購入すると、200円(税込)以上の買い物(たばこ・一部商品除く)1会計ごとに、スタンプが1個たまる。必要スタンプ数をためて好きなコースに応募すると、BE:FIRSTメンバー6名のサイン入りポスターや、クリスマスステッカー、レジ横ケース内の揚げ物割引クーポンなどが当たる。

キャンペーン期間は2025年11月25日～12月25日、応募期間は2025年11月25日～12月31日。スタンプ20個でメンバーのサイン入りポスター(抽選で5名)、スタンプ10個でクリスマスステッカー(抽選で100名)、スタンプ3個でレジ横ケース内の揚げ物100円引きクーポン(抽選で50,000名)に応募できる。さらに、対象のBE:FIRSTコラボ商品(ロゴが入った商品が目印)を買うごとに当選確率がアップし、最大7倍になる。