11月も最終週に突入。今年もいよいよ、残すところ1カ月あまりとなりました。これから年末にかけては様々なイベントが続きます。

忙しい毎日に加え、インフルエンザの流行も気になるところ。ここはしっかりと食事をとって、元気に乗り切っていきたいものです。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着していますよ。

2025年11月・12月の新商品5選まとめ(11月25日〜12月1日)

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。炒飯と焼そばの合い盛り弁当、和風のカルボナーラうどん、国産黒毛和牛使用のすき焼き、極旨黒豚まんの中心にてりやきソースが入った中華まんなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「てんこ盛！炒飯&ソース焼きそば」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

人気の炒飯と焼そばを合い盛りにしたボリュームたっぷりのお弁当。炒飯は背脂を使用した旨みある味わいで、焼そばはかつお節を入れた風味の良い仕立てです。

「クリームのコクとだしの旨み カルボナーラうどん」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

白だしをきかせた和風のカルボナーラソースが特徴の温かいうどん。卵黄ソースものせたまろやかなクリームソースに、具材のベーコンと水菜、風味づけのブラックペッパーなどをトッピングした仕立てです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「蔵出し丸大豆しょうゆ使用国産黒毛和牛のすき焼き」(568円)

価格 : 568円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

国産黒毛和牛を使用したぜいたくな、チルド惣菜のすき焼き。蔵出し丸大豆しょうゆを使用した割下で食べる仕立てです。

「極旨黒豚まん てりやき」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

極旨黒豚まんの中心に玉ねぎを使用したてりやきソースが入った中華まん。黒豚の旨み・甘みとてりやきの味わい、どちらも楽しめる3重タイプ(生地・国産黒豚と玉ねぎ・てりやきソース)に仕立てました。数量限定での販売です。

「トロバタ ラムレーズンサンド」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

サクほろ食感のクッキーで、北海道クリームチーズを使用したキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンドしたアイテム。洋酒使用(アルコール分0.5％)の商品となります。数量限定での販売です。

なお、ラムレーズン商品としてはほかに、パン「ラムレーズンショコラフランス」(180円)、パン「ラムレーズンバターメロンパン」(190円)、デザート「ラムレーズンバスクチーズケーキ」(298円)、デザート「大人のラムレーズンタルト」(288円)、お菓子「香り豊かなザクザク食感ラムレーズンクランチ」(230円)、お菓子「華やかで芳醇な香りラムレーズンチョコ」(248円)、アイス「メイトー たっぷりラムレーズン」(270円)なども用意しています。

まとめ

11月25日発売の新商品は、人気の炒飯と焼そばを合い盛りにしたボリューミーな「てんこ盛！炒飯&ソース焼きそば」や、和風のカルボナーラソースが味わえる温かい仕立ての「クリームのコクとだしの旨み カルボナーラうどん」、ライスを用意すればぜいたくなすき焼き丼としても楽しめる「蔵出し丸大豆しょうゆ使用国産黒毛和牛のすき焼き」など、満足度の高いメニューが登場。

また、生地・国産黒豚と玉ねぎ・てりやきソースの三拍子の揃った「極旨黒豚まん てりやき」や、サクほろ食感のクッキーでキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンドした「トロバタ ラムレーズンサンド」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用