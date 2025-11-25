フリーアナウンサーで女優の田中みな実が22日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。自身の“友人関係”について実名告白した。

田中みな実

「すごい頻繁に会ってる」「何でも信用してしゃべってる」

この日の収録後、テレビ朝日系『あざとくて何が悪いの?』で共演した南海キャンディーズ・山里亮太、弘中綾香アナウンサーと忘年会の予定だという田中。ゲスト出演したお笑い芸人の永野に、「山ちゃんとは友達?」と聞かれると、「山ちゃんは友達じゃないです。共演者です」とバッサリ。しかし、弘中アナウンサーについては、「友達」だといい、「弘中ちゃんは、私のすべてを知ってるから。本当に弱ってるときとか、私が大泣きしてるとかとか、全部見せて大丈夫」と信頼していることを明かした。

弘中アナウンサーとの仲について、田中は、「すごいしんどいことがあったとき、何年も前だけど。そのときに、ニヤニヤしながら隣にいてくれた。弘中ちゃんって、“大丈夫ですか?”みたいなタイプじゃないから。“はぁもう、みな実さん。ホント涙がもったいないですよ～”ってニヤニヤしてる」と明かして苦笑い。一方で、そんな距離感が心地良いようで、「そうやって近くにいてくれたりとか、すごい頻繁に会ってる。弘中ちゃんは、私のこと友達だと思ってないかもしれないけど。私はお友達だと思って、何でも信用してしゃべってるし。なんか困ったことがあったら、“弘中ちゃん、今空いてる?”って連絡したりする」と話した。

このほか、タレントの指原莉乃や女優の新木優子も“友達”だと語った田中。「みんな年下なんだけど。向こうがシンプルに、私を友達だと思ってくれるかどうかわからない」としつつ、「なんかあったときに頼れる人とか。都合よくじゃなく。ちょっと一人だとザワザワしちゃう。どうしよう? っていうときに、“今電話していい?”って言える人」と“友達”の定義を説明。最後は、永野に対し、「友達……。でも、共演者でもないし。永野さんは特別な人ですよ」「私のことは友達だと思ってほしいですけどね」と本音を伝えると、永野は、「うわ! うれしい。ヨーダみたいな感じ? なんかいてくれるみたいな」と返して笑わせていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。