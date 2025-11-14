11月14日は「世界糖尿病デー」。全国各地のランドマークがシンボルカラーのブルーにライトアップされ、糖尿病の予防と啓発を呼びかけます。健康の基本は毎日の食事。とはいえ、糖質コントロールを意識しながら食事を選ぶのは簡単ではありませんよね。

そこで今回は、コンビニで手軽に始められる“糖質オフ生活”として、ローソンの「糖質量を考えたパン」シリーズ5品を実食レビューします。

ローソン低糖質のパン5つ

本記事では「ブランパン 2個入」(149円)、「ブラン入り食パン 4枚入」(189円)、「もっちりとしたマーガリンサンド 2個入」(160円)、「もっちりとしたパン チーズクリーム&ダブルベリー 2個入」(181円)、「もちもちとした白いパン ハム&チーズ 2個入」(149円)をピックアップしました。

パンは糖質が高いと敬遠しがちな方こそ、ぜひ参考にしてみてください。

やさしい甘さが楽しめる「ブランパン」

ブランパン 2個入(149円)

「ブランパン 2個入」(149円)、は、ふすまはと呼ばれる小麦や大麦の皮を原料に作られたパンで、糖質は1個あたりで2.0g。香ばしい香りとやわらかな感触が特徴です。

ふんわり丸いパン

ひと口食べると、ふんわりとした食感でほんのり甘さが広がります。少しトーストすると、ブランパン特有の香りがさらに感じられ、表面がサクッとしておいしいです。ロールパンのようなバター感はないものの、素朴でやさしい味わいを楽しめます。

アレンジ自在!「ブラン入り食パン」

ブラン入り食パン 4枚入」(189円)

続いて、「ブラン入り食パン 4枚入」(189円)は、通常の食パンと比べると全体的に茶色い見た目が印象的です。先ほどの「ブランパン」同様、ふすま特有の香りが感じられます。糖質は1枚あたり13.4gと、毎日の食事に取り入れやすい1品です。

色んなアレンジを楽しめそう

ちぎってみるとふんわりとやわらかで、口溶けもなめらか。パン耳の部分はトースト後もやや固さがありますが、よく噛むことで食べた満足感をより感じられます。シンプルな味わいなので、糖質をカットしながらサンドイッチなどの様々なアレンジメニューを楽しめそうです。

もちもち食感が楽しい「もっちりとしたマーガリンサンド」

もっちりとしたマーガリンサンド 2個入(160円)

「もっちりとしたマーガリンサンド 2個入」(160円)は、見た目はバターをふんだんに使用したロールパンのようですが、糖質は1個あたり3.8g。中央にマーガリンが注入されているのかと思いきや……?

バンズのように2枚に分かれた

バンズのように2枚に分かれました! トーストするとマーガリンが溶けて、パン全体にじゅわっと染み渡っています。全体的に甘さがあり、マーガリンが染み込んでいるのでおいしさ増しましです。個人的に、ベーコンやスクランブルエッグをサンドして朝食に食べたいなと思いました。

とろける食感!?「もっちりとしたパン チーズクリーム&ダブルベリー」

もっちりとしたパン チーズクリーム&ダブルベリー 2個入(181円)

「もっちりとしたパン チーズクリーム&ダブルベリー 2個入」(181円) は、袋の上から触っただけでも分かるもっちり感が特徴です。糖質は1個あたり6.2g。チーズクリームにベリーの組み合わせ、合わないわけがない!

もちっと食感になめらかな口溶け

期待大でひと口食べると、やわらかさともっちり感と共に、なめらかな口溶けが印象的です。チーズクリームと、ブルーベリー・クランベリーの甘酸っぱく爽やかな味わいが相性抜群で、おやつとしてもぴったりな1品だと思いました。

満足感たっぷり「もちもちとした白いパン ハム&チーズ」

もちもちとした白いパン ハム&チーズ 2個入(149円)

「もちもちとした白いパン ハム&チーズ 2個入」(149円)は、中央にハムとチーズが挟まれています。具材がしっかり入っているにも関わらず、糖質は1個あたり5.9g。トーストすると、チーズの香りがふわっと漂います。

ほんのり溶けたチーズが、もっちり食感のパンに絡んでおいしいです。具材もしっかりと感じられ、小ぶりなサイズでも満足感があります。糖質を意識しながらチーズ感をたっぷり楽しめるのがうれしいポイントです。

パンが好きな筆者は、今回のラインナップを手に取るまで「健康を意識した食べ物は、あまり好みの味ではなさそうだな……」と、失礼ながらに身構えていました。けれども、どれも朝食やおやつに毎日取り入れたいほどおいしく、それでいて糖質が抑えられているなんて、お得すぎる! と、これまでのイメージがガラっと変化しました。

健康に気を遣いながらおいしく食べられる低糖質のパンは、日々の食事に手軽に取り入れられそうです。店頭で見かけたら、ぜひ1度試してみてはいかがでしょうか。