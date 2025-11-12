お好み焼き屋さんで使用するヘラですが、みなさんは、ヘラの置き方を気にしたことはありますか? 実は今、広島のお好み焼き店「ちんちくりん」が、ヘラに関する注意喚起を公式X(@chinchikurink2s)にポストし、ネットで話題になっているんです!

ヘラのこの置き方危ないので絶対やめてください

(@chinchikurink2sより引用)

画像では、鉄板のふちにヘラの持ち手部分が乗るように置かれていますが、ヘラの先は鉄板に接したまま。この置き方、ついやってしまいがちですが、これだと持ち手まで高温になり火傷をする危険があるのだとか。

木製だから大丈夫!と思うかもしれませんが、画像のように排熱スリットの上に置くのは危険。木製の持ち手であっても熱くなってしまうそうです。また、広島スタイルのお好み焼きでは、ヘラを使って直接鉄板から食べる文化が根付いているため、ヘラの先を鉄板にのせておくのは絶対にNGです!

持ち手を握って「ジュッ!」、口に入れた途端に「べローン」と火傷してしまうことのないよう、十分な注意が必要です。

この注意喚起に、SNSでは「知らなかったです」「そう置いていましたW」「これ、うっかりやっちゃうんですよね」といった声が。また、「何処に置くのが正解なんですかね…?」という声も寄せられていましたが、「ちんちくりん」さんによると、お皿を使ってもらって構わないとのこと。

熱々の鉄板の前では、ちょっとした油断が大きな事故につながることも。次回のお好み焼きタイムは、ぜひ“安全第一”で楽しんでくださいね。