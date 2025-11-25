バンダイ トイ事業部は、「guigui Single Pack (グイグイ シングルパック)」(全12種/各1,980円)、「guigui Deluxe (グイグイ デラックス)」(3,850円)を、2025年11月29日より全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、雑貨店、オンラインショップなどにて発売する。予約は11月13日11時より順次開始予定。

キービジュアル

本商品は、ケースの4色に合わせてグイグイスライムのテクスチャーが4種類に分かれている。ピンクは艶やかな“グロス”、パープルはプルプルの“クリア”、水色はもちっとした“バター”、黄色はふわふわの“クラウド”。 好みの触感を選んで伸ばしたり飾ったりしながら、それぞれのASMRを楽しむことができる。

選べる4種類のテクスチャー

アニマルフィギュア

4つのテクスチャーそれぞれにアニマルフィギュアとビーズが付属し、全12種類が展開される。テクスチャーは選択可能だが、付属するフィギュアはランダムで、グイグイスライムに乗せて飾ることで遊びの幅が広がる。

商品イメージ

つくり方

パッケージを開くと、韓国コスメのようなケースと数字が書かれたキット袋が4つ内包されており、袋に書いてある数字の順番にキットをグイグイスライムに混ぜることで、見た目とテクスチャーの変化を楽しめる仕様となっている。

TVCMのテーマは「guigui Party! ! 」。ターゲットであるα世代の子どもたちに、ガールズパーティーのような気持ちで存分に商品を楽しんでほしいという気持ちを込め、公式アンバサダーに就任した「CUTIE STREET」のメンバーたちがパーティーをしている様子を演出した。

TVCMカット1

TVCMカット2

キービジュアルでは『guigui』が大きくなった世界観で、「CUTIE STREET」がドーリーに、愛らしく映える雰囲気に仕上げている。TVCMでは、メンバーがグイグイスライムのデコレーションを楽しむ様子を描写。また、後日公開予定のショート動画では、メンバーが2人ずつスライムで遊ぶ姿を収録しており、商品の世界観とともにそれぞれのリアクションにも注目だ。

(c)2024 The Moose Group