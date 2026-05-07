一番くじに5月30日、「アイカツ!」が登場。オーロラキスコーデやゴスマジックコーデをモチーフにしたアイテムなど、多彩なラインアップに「やばーーーーっい!!!可愛すぎ!!!!」「ラストワン賞があついッ」など、発売前から話題となっています。

⭐＼全ラインナップ公開/⭐
💖一番くじ アイカツ!
　～私のアツいアイドル活動!～💖
📅5月30日(土)より順次発売予定📅
(@ichibanKUJIより引用)

  • 一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

    一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

今回の一番くじは、平成女児が夢中になった「アイカツ!」から、オーロラキスやゴスマジックコーデなどの トルソー型アクセサリートレイ、 エンジェリーベアのぬいぐるみ、バッグチャームなど、全7等級+ラストワン賞がラインアップされています。

どれも可愛すぎて、SNSでは「やばーーーーっい!!!トルソー可愛すぎ!!!!」「いやセンス!!!えぐい　可愛い」「ゴスマジだと!?」「エンジェリーベアの寝そべりぬいぐるみ可愛すぎる…これは争奪戦になりそうな予感」「ラストワン賞があついッ」「あかんアイカツが私を破産させにきてる」と歓喜の声が続々。執筆時点までに3.8万ものいいねを獲得しています。

1回750円で、5月30日より順次、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちらです。

  • 一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」オーロラキスコーデ アクセサリートレイ

    一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」オーロラキスコーデ アクセサリートレイ

  • 【A賞】オーロラキスコーデ アクセサリートレイ
  • 【B賞】エンジェリーベア ねそべりぬいぐるみ
  • 【C賞】エンジェリーシュガー トートバッグ
  • 【D賞】アイカツ!カード★バッグチャーム①
  • 【E賞】アイカツ!カード★バッグチャーム②
  • 【F賞】アイカツ!カード★メモ帳コレクション
  • 【G賞】べんりなラバーコレクション
  • 【ラストワン賞】ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ
  • 一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

    一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

  • 一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

    一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞の「ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までで、当選数は30個。

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