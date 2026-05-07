一番くじに5月30日、「アイカツ!」が登場。オーロラキスコーデやゴスマジックコーデをモチーフにしたアイテムなど、多彩なラインアップに「やばーーーーっい!!!可愛すぎ!!!!」「ラストワン賞があついッ」など、発売前から話題となっています。
⭐＼全ラインナップ公開/⭐
💖一番くじ アイカツ!
～私のアツいアイドル活動!～💖
📅5月30日(土)より順次発売予定📅
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじは、平成女児が夢中になった「アイカツ!」から、オーロラキスやゴスマジックコーデなどの トルソー型アクセサリートレイ、 エンジェリーベアのぬいぐるみ、バッグチャームなど、全7等級+ラストワン賞がラインアップされています。
どれも可愛すぎて、SNSでは「やばーーーーっい!!!トルソー可愛すぎ!!!!」「いやセンス!!!えぐい 可愛い」「ゴスマジだと!?」「エンジェリーベアの寝そべりぬいぐるみ可愛すぎる…これは争奪戦になりそうな予感」「ラストワン賞があついッ」「あかんアイカツが私を破産させにきてる」と歓喜の声が続々。執筆時点までに3.8万ものいいねを獲得しています。
1回750円で、5月30日より順次、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちらです。
- 【A賞】オーロラキスコーデ アクセサリートレイ
- 【B賞】エンジェリーベア ねそべりぬいぐるみ
- 【C賞】エンジェリーシュガー トートバッグ
- 【D賞】アイカツ!カード★バッグチャーム①
- 【E賞】アイカツ!カード★バッグチャーム②
- 【F賞】アイカツ!カード★メモ帳コレクション
- 【G賞】べんりなラバーコレクション
- 【ラストワン賞】ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ
なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞の「ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までで、当選数は30個。
(C) BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO
⭐＼全ラインナップ公開／⭐— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 30, 2026
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📅5月30日(土)より順次発売予定📅
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オーロラキスコーデ/ゴスマジックコーデの
トルソー型アクセサリートレイや、… pic.twitter.com/mOCCJIU4fD