一番くじに5月30日、「アイカツ!」が登場。オーロラキスコーデやゴスマジックコーデをモチーフにしたアイテムなど、多彩なラインアップに「やばーーーーっい!!!可愛すぎ!!!!」「ラストワン賞があついッ」など、発売前から話題となっています。

⭐＼全ラインナップ公開/⭐

💖一番くじ アイカツ!

～私のアツいアイドル活動!～💖

📅5月30日(土)より順次発売予定📅

(@ichibanKUJIより引用)

今回の一番くじは、平成女児が夢中になった「アイカツ!」から、オーロラキスやゴスマジックコーデなどの トルソー型アクセサリートレイ、 エンジェリーベアのぬいぐるみ、バッグチャームなど、全7等級+ラストワン賞がラインアップされています。

どれも可愛すぎて、SNSでは「やばーーーーっい!!!トルソー可愛すぎ!!!!」「いやセンス!!!えぐい 可愛い」「ゴスマジだと!?」「エンジェリーベアの寝そべりぬいぐるみ可愛すぎる…これは争奪戦になりそうな予感」「ラストワン賞があついッ」「あかんアイカツが私を破産させにきてる」と歓喜の声が続々。執筆時点までに3.8万ものいいねを獲得しています。

1回750円で、5月30日より順次、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。ラインアップはこちらです。

一番くじ「アイカツ!～私のアツいアイドル活動!～」オーロラキスコーデ アクセサリートレイ

【A賞】オーロラキスコーデ アクセサリートレイ

【B賞】エンジェリーベア ねそべりぬいぐるみ

【C賞】エンジェリーシュガー トートバッグ

【D賞】アイカツ!カード★バッグチャーム①

【E賞】アイカツ!カード★バッグチャーム②

【F賞】アイカツ!カード★メモ帳コレクション

【G賞】べんりなラバーコレクション

【ラストワン賞】ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞の「ゴスマジックコーデ アクセサリートレイ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までで、当選数は30個。

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