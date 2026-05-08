FREEingは、『コードギアス 反逆のルルーシュ』より「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.」(39,600円)

『コードギアス 反逆のルルーシュ』より、「ヴィレッタ・ヌゥ バニーVer.」がカラーリングを変更したリニューアル仕様で再び登場。

木村貴宏氏デザイン協力によるバニースーツを、ホワイトを基調としたカラーリングに一新。美しいボディラインを引き立てるデザインはそのままに、より洗練された印象へと生まれ変わっている。

挑発的な視線や手にしたライディングクロップ、しなやかなポージングがヴィレッタらしい妖艶な魅力を引き立てる。

流れるようなロングヘアや粗目のホワイトカラーの網タイツなど、1/4スケールならではの見応えある造形も健在。装いを新たにした「ヴィレッタ・ヌゥ バニーVer.」を、ぜひお手元で楽しんでみたい。

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