BBC Studiosは、タカラトミーアーツより、世界中で大ヒットしているアニメ「ブルーイ」の日本初となるガチャ商品 「ブルーイ ぷくっとラバーキーホルダー」 を、11月中旬頃より全国のカプセル自販機で順次発売する。

「ブルーイ ぷくっとラバーキーホルダー」 (300円)は、世界中で愛されるアニメ「ブルーイ」の仲間たち(ブルーイ・ビンゴ・マフィン・ソックス・スニッカーズ・マッケンジー・インディ)を再現したキーホルダー。高さ約5.5cmのぷっくりとしたラバー素材のデザインで「ブルーイ」の仲間たちを可愛らしく表現している。

幅広い世代で「ブルーイ」の世界を楽しめるよう企画されたこのガチャシリーズは、遊びの楽しさを発見する子どもたち、家族でシリーズを楽しむ大人、そして魅力的なキャラクターを集めて楽しむカプセルトイファン向けに企画された。コレクションとして集めたり、飾ったり、プレゼントしたり、様々な方法で楽しむことができ、お子様はもちろん、大人も一緒に「ブルーイ」の世界を存分に楽しめる商品だ。

(C)BLUEY TM and BLUEY character logos TM & (C) Ludo Studio Pty Ltd 2018