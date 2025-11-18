23日にスタートする『連続ドラマW シャドウワーク』(毎週日曜 22:00～ WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話は無料放送・配信／全5話一挙配信)の完成報告会が17日、都内で行われ、多部未華子 、桜井ユキ、石田ひかり、寺島しのぶ、川西拓実(JO1)が出席した。

多部未華子

多部がWOWOWの連続ドラマ初主演となる同作は、ドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、人生を狂わされ、絶望の果てで生きるためにたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くミステリー。江戸川乱歩賞作家・佐野広実氏による2022年刊行の同名小説が原作となっている。

自らの、そして仲間たちの人生を取り戻すために行っている妻たちの“秘密の行い”(シャドウワーク)をキーワードに、「江ノ島」と「館山」、「とある家で人生を取り戻していく女性たち」と「女性の変死体を捜査する女性刑事」という、一見すると交錯することのない2つの視点で物語が展開していく。

多部が演じるのは、夫から数年にもわたる日常的な暴力により自己喪失し、暴力を受ける自分が悪いのだと考えるまでに至る主婦・紀子。DV被害者の役柄は初となる。演じるにあたって「まず紀子という役は夫からDVを受け続けて心身とも限界になります。実際にこういう女性がいるのかと初めは信じられませんでしたが、紀子の強い意志というか一本筋が通ったところは大事に演じたいと思って日々撮影に参加しました」と明かしながら、「DVのシーンも出てきますが、どうやったら痛々しくできるのか、痛々しくないとその後の展開につながらないので、そこは大事だと思いました。すごく壮絶な思いをした紀子のシーンは、スタッフの皆さんとたくさん話し合って痛々しいシーンができたんじゃないかなと思います」と、やり切った様子だった。

多部は、寺島や石田などの先輩に加え、様々な世代の女優と多くのシーンをともにした。「楽しい現場すぎて、1回そんなことも忘れたぐらい楽しんじゃって、キャスト皆さんはとても素敵な方たちばかりでした。演じるのは苦しかったんですが、根底はとても楽しい時間を過ごさせていただきました」と満足げ。続けて「(寺島)しのぶさんはじめ、皆さんとさっきまで楽しいお話をしていて、急にこのシーンの撮影になるという、スタッフや監督さんがピリピリにはならないんですが、ピシっと締まる時間もあったりして、コミュニケーションの振れ幅がすごいなと思いました。いろんな世代の女優さんと一緒に過ごせたていただいたことは貴重で学びにもなり、とても充実した時間を過ごさせていただきました」と、寺島らに感謝の言葉を口にした。

桜井ふんする薫の実直な若手後輩刑事・荒木悠真役を演じた川西。同ドラマでミステリー初挑戦、そして初の社会人役を演じている。「役者さんの名前を見て、自分で大丈夫かな？と思うぐらいの方たちだったので、正直めちゃくちゃビビちゃって、心配が先走ってしまいました」とオファー時は戸惑いを隠せなかったというが、「作品に携わらせてもらうのことであまり壁がないと思っているので、そこは関係なく全力でいつも通りやることを心がけました」と撮影は自信を持って臨んだという。

その川西は、桜井とのシーンが多かったが、「普段の部分やお芝居の部分で引っ張っていただき、本当の先輩かのようにすごく勉強することがたくさんあって感謝しています」と桜井に感謝しきり。一方の桜井は「荒木が薫に対して感情を吐露するシーンがあったんですけど、パッと一気にいけるエネルギーや集中力が本当にすごくて、監督も素晴らしかったとおっしゃっていました。本当にすごいなと思って、素敵なお芝居をされる方だなと思いました」と川西を褒め称えていた。

紀子がたどり着くシェアハウスにはあるルールが存在する。それにちなみ、MCが「自身のルールは？」とキャスト陣に質問すると、石田は「私はもう何もしません! みなさん各々で」と回答。その理由として「娘が2人いて成人したんですが、今までは家族優先で一生懸命やってきました。(娘2人が成人して)この家は大人が4人ですよ。『もう私は何もしません!』と宣言しました。コップ1つ、スプーン1つここに残さないでねと」と明かすも、「でも結構残っているんですよ。これ、どういう意味？といつも思っています(笑)」と苦笑いを浮かべていた。