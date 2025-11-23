ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、『ジャドウ・シーズン』(原作：井上敏樹、作画：外岡馬骨)の連載をスタートした。

【あらすじ】

ある日、東京都内の“全”高校に突如現れた430人の転校生たち。奇妙な美しさを持つ彼らは、心に“影”を持つ者を静かに侵食していくが……？目的不明・共通点不明――、転校生たちの正体とは!?

鬼才・井上敏樹が描く、予測不能のダークサイコスリラー!!

(C)井上敏樹 外岡馬骨 / ヒーローズ