アムタスは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」にて開催中の「19周年記念」キャンペーンの一環として、様々な人気作品を日替わり24時間限定で、全話無料で読めるキャンペーンを11月21日(金)10:00～11月25日(火)9:59の期間、開催している。

今回のキャンペーンでは、めちゃコミック(WEB・アプリ)において、キャンペーン期間中は1日ごとに替わる対象作品の全話を24時間限定で、無料で読むことができる。なお、めちゃコミックのWEB版においては、全話を無料で読むにはログインまたは会員登録(無料)が必要となる。

■『京都寺町三条のホームズ(コミック版)』

＜全話無料スケジュール＞

11月21日(金)10:00 ～ 11月22日(土)9:59

[■『モンキーピーク』(https://mechacomic.jp/books/102087)

＜全話無料スケジュール＞

11月22日(土)10:00 ～ 11月23日(日)9:59

■『王様ランキング』

＜全話無料スケジュール＞

11月23日(日)10:00 ～ 11月24日(月)9:59

■『終末のワルキューレ』

＜全話無料スケジュール＞

11月24日(月)10:00 ～ 11月25日(火)9:59

また、期間内に対象のポイントプラスコースにてポイントを購入すると、最大で通常の2倍のボーナスポイントがプレゼントされるキャンペーンを開催。本キャンペーンは、必要なときに必要な分だけポイントを購入できる「ポイントプラス」にて実施される。購入コースにより異なるが、期間中は最大で通常の2倍のボーナスポイントがプレゼントされる。