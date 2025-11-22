小説投稿サイト『Berry's Cafe』を運営するスターツ出版は、『Berry's COMICS』の最新刊4点を2025年11月21日(金)より全国書店にて発売した。

■『マリッジ・フライト ～天才パイロットと交渉0日結婚事情～ 1巻』

作画：杉原チャコ／原作：宝月なごみ

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

空港で働く紗弓は、大手航空会社で機長を務める父からの強引な紹介で、天才パイロット・露木嵩と顔合わせをすることに。けれど、パイロットだった元カレの裏切りで別れた紗弓は、もうパイロットとの恋愛はしないと決めて今回の顔合わせも断るつもりだった。気が重いまま待ち合わせ場所に行くと、なんと露木も結婚をする気はなかったことを知り、安堵したのも束の間、ストーカー化した元カレ・昇から突然電話がかかってきて…!? 身の危険を感じる紗弓に露木が提案したのは、まさかの契約結婚で──!?

■『8年後の都筑くんが甘すぎる 1巻』

作画：赤羽チカ／原作：西ナナヲ

価格：781円(本体710円＋税10％)

■『8年後の都筑くんが甘すぎる 2巻』

作画：赤羽チカ／原作：西ナナヲ

価格：781円(本体710円＋税10％)

【1巻あらすじ】

高校時代、真面目で地味だった千野 寿(ことぶき)。そんな彼女は、何故かことあるごとにからかってくる素行不良なマイルドヤンキー、都筑くんが大の苦手だった。それから時が経ち──社会人になった寿は苦手だった彼と、仕事でまさかの再会……！驚くほど見た目も中身も変貌していた都筑くんのギャップに、寿はたじたじで……？8年越しの都筑くんが、なんだか甘すぎるんですが～～!? チャラ男→洗練紳士!?8年ぶりの再会から始まるギャップ・ラブストーリー

【2巻あらすじ】

高校時代に苦手だった元ヤン・都筑くんと8年ぶりに仕事で再会した千野 寿。別人かと思うほど優しく紳士になった都筑くんだけど、時折少しだけ見せる当時のやんちゃな顔に寿はどぎまぎ……。素顔を知るたびに惹かれていくなか、都筑くんにある悲しい出来事が。彼を元気付けようと「何でも付き合う」と提案すると。思いがけないお願いをされて……!? チャラ男→洗練紳士!?8年ぶりの再会から始まるギャップ・ラブストーリー

■『生憎だが、君を手放すつもりはない ～冷酷御曹司の激愛が溢れたら～ 4巻』

作画：孝野とりこ／原作：伊月ジュイ

価格：792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

過去の事件も終息へと向かい、共に苦難を乗り越えた先でようやく訪れた平穏な日々。新しい家族を迎え、かけがえのない時間を並んで歩める喜びを噛みしめながら、夫婦としての絆も深まっていく──。けれど、美夕が大学の同期だった武蔵と再会。一緒に仕事をすることになった美夕に慶は今まで以上に独占欲を滲ませ、絶えず愛情を注いできて……!?「君との愛の証がもっと欲しい」忘れられない瞬間をいくつも重ね、二人が辿り着いた幸せの形とは──？ 財閥御曹司×没落令嬢の仮初結婚から始まる溺愛ラブストーリー 堂々完結！