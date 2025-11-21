マイクロマガジン社が2025年11月20日に発行した月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.34」は、『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる』(漫画：百々地ぱむ／原作：藍上イオタ)、『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～』(漫画：紺子ゆきめ／原作：瑪々子／キャラクター原案：ぽっとう)の新連載2本立てとなっている。

■『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる』

漫画：百々地ぱむ／原作：藍上イオタ

【あらすじ】

国の四大公爵家の一つ、ビルロ家の令嬢エクレールは、魔法学校で優秀な成績を収める魔法騎士。

ある日彼女は、王女の婚約者選定の儀に護衛として参加していた。

選定の儀が進行する中、王女の身に付ける魔導具が突如暴発し、庇ったエクレールは謎の魔法陣に覆われてしまう。

四大公爵家のタモン家当主・ミストラルが助けに入るも、エクレールの身体は縮んでしまっていて──？

呪いを解くカギはひねくれ公爵との婚姻!?正反対の二人が紡ぐラブファンタジー!

■『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～』

漫画：紺子ゆきめ／原作：瑪々子／キャラクター原案：ぽっとう

【あらすじ】

伯爵令嬢シルヴィアは学園でも有名な落ちこぼれ。

そんな彼女をそばで支えてくれるのは、優しくて素敵な婚約者ランダル。

彼がいるから、シルヴィアはどんな時も頑張ることができた。

しかし──

そのランダルが影でシルヴィアを貶めている姿を目撃してしまったのだが、ある日、稀代の光魔法使いと名高いアルバートと出会いが運命を変える──。

才色兼備の魔法使い×落ちこぼれの令嬢の王道ラブファンタジー！